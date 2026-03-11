Se restaura la preocupación por la inflación en la agenda económica: “La inflación núcleo subió bastante”

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, evaluó la evolución de la inflación, los primeros indicadores de actividad y el impacto del actual modelo económico sobre la producción y el consumo.

Gastón Alonso se refirió al comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) y a la relación entre el indicador de la Ciudad de Buenos Aires y el nacional. “En general, el índice de la ciudad y el índice nacional tienen bastante correlación”, explicó.

Cuáles son los factores que más influyen en el índice inflacionario

Según analizó, esto se debe principalmente al peso que tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires dentro del cálculo del índice nacional: “Naturalmente, la región con mayor peso tiene que ver con el AMBA, provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires”.

Alonso también explicó que el indicador porteño suele anticipar tendencias del índice nacional. “Lo que vemos en el indicador de la Ciudad de Buenos Aires es bastante representativo de lo que se puede dar a nivel nacional”, sostuvo.

Asimismo, destacó dos elementos clave que influyeron en el resultado del indicador de CABA: “El primero que estacional jugó un rol muy favorable, una baja muy fuerte de lo que tiene que ver con los bienes estacionales”.

Se observó un aumento de la inflación núcleo

Sin embargo, el entrevistado advirtió que al mismo tiempo se registró un aumento en el componente más relevante para analizar la dinámica inflacionaria. “La inflación núcleo subió bastante”, explicó.

Luego, manifestó que el seguimiento de la inflación núcleo es fundamental para entender la evolución de los precios en la economía: “Lo que importa es ver qué pasa con la inflación núcleo, porque es básicamente cómo se mueven los precios generales de la economía”.