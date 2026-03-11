Conflicto en Medio Oriente: cómo impacta en el precio del petróleo y en las inversiones

La evolución del mercado internacional del petróleo y la duración del conflicto en Medio Oriente se convirtieron en factores centrales para los inversores. Así lo analizó Emilse Córdoba, directora de Bell Investments, quien explicó que la expectativa de que la crisis geopolítica sea breve es uno de los elementos que sostiene el comportamiento reciente de los mercados.

En diálogo con Canal E, la especialista sostuvo que el foco de los inversores está puesto en evitar que el conflicto se prolongue. “Lo que estamos esperando es que el conflicto no se extienda en el tiempo”, señaló. Según explicó, el escenario internacional combina estrategias políticas diferentes que influyen directamente en el precio del petróleo y en la inflación global.

La estrategia política detrás del conflicto

Córdoba explicó que el conflicto tiene implicancias económicas y políticas, especialmente para Estados Unidos. En ese sentido, remarcó que el contexto electoral estadounidense condiciona las decisiones estratégicas. “Donald Trump necesita que el conflicto dure poco tiempo”, afirmó, al recordar que el país enfrentará elecciones de medio término en noviembre.

La analista señaló que un conflicto prolongado podría generar un aumento en el precio del petróleo, lo que impactaría en los combustibles y, en consecuencia, en la inflación estadounidense. “Si el conflicto se extiende, con la suba del petróleo y del combustible eso indefectiblemente se vuelca a la inflación”, explicó.

La demanda global de petróleo sigue siendo clave

Más allá del avance de las energías alternativas, Córdoba sostuvo que la demanda global de petróleo continúa siendo muy elevada, especialmente por las necesidades de la industria. “La demanda es constante y no se puede bajar de un momento para el otro”, indicó.

Según detalló, incluso con el crecimiento de los autos eléctricos e híbridos, los grandes sectores industriales continúan dependiendo de los combustibles fósiles. “Los grandes movimientos de la industria siguen requiriendo combustibles fósiles”, explicó.

Un mercado con mayor volatilidad

En este contexto, el petróleo comenzó a mostrar una volatilidad mayor a la habitual. Córdoba explicó que el mercado energético solía presentar movimientos más moderados, pero el escenario geopolítico alteró ese comportamiento.

“Es un activo que solía tener una volatilidad media y ahora está mostrando una volatilidad enorme”, afirmó. La especialista explicó que esta situación responde al desequilibrio entre una demanda que se mantiene firme y una oferta que enfrenta tensiones geopolíticas.

Las oportunidades de inversión en el sector energético

Frente a este escenario, Córdoba analizó cuáles son los activos que podrían resultar más atractivos para los inversores dentro del sector energético.

Según explicó, el comportamiento de las compañías petroleras puede diferir dependiendo de su estructura de negocio. “Vista puede resultar una inversión más interesante que YPF en este momento”, sostuvo.

La analista explicó que la diferencia radica en el destino de las ventas. Mientras que Vista Energy tiene una fuerte orientación exportadora, YPF enfrenta limitaciones en el traslado del aumento del petróleo al precio final de los combustibles. “En YPF el precio de venta final no va a ser el que realmente se necesite”, indicó.

El impacto en los mercados tecnológicos

Por último, Córdoba señaló que, por el momento, el mercado no está reaccionando con fuerza ante las amenazas que podrían afectar a grandes compañías tecnológicas internacionales. “El mercado por ahora no lo está tomando muy en serio”, explicó.

Según detalló, algunas empresas tecnológicas registran movimientos moderados en sus acciones, pero el foco principal de los inversores continúa concentrado en la evolución del conflicto y del mercado energético.