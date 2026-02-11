Emilse Córdoba: “Hace un tiempo que no es la mejor inversión comprar dólares”

En un escenario de volatilidad global y dudas locales, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, trazó un diagnóstico claro: “Sí, hay una corrección”, afirmó al comenzar el análisis sobre la dinámica actual de los mercados.

Sin embargo, aclaró que no se trata solo de una baja puntual, sino de un proceso más amplio:“Hay una migración de las inversiones”, explicó, al referirse a la salida de capitales desde las big tech y empresas tecnológicas hacia activos más conservadores.

En el plano local, el impacto fue directo. “El mercado no recibió bien el dato de inflación y tampoco está recibiendo ni viendo con buenos ojos el posible conflicto social”, sostuvo, al vincular la reacción del Merval con el clima político y las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Dólar, carry trade y tasas en pesos

Uno de los datos salientes del arranque de año fue el rendimiento del carry trade. Córdoba fue contundente: “Hace un tiempo a esta parte que no es la mejor inversión comprar dólares y mucho menos mantenerlos”. Desde la asunción presidencial, destacó, el tipo de cambio se mantiene calmo en todas sus versiones —MEP, blue y cable—.

Frente a una inflación proyectada entre el 20% y el 26%, remarcó que las tasas fijas superiores al 34% siguen ofreciendo oportunidades atractivas en términos reales. Incluso perfiles conservadores encuentran valor en instrumentos en pesos.

Sobre la media sanción en el Senado y su posible impacto, consideró que el mercado ya lo tiene incorporado en precios. No obstante, advirtió que el foco está en otro lado: “Creo que el foco está en que está muy desconforme con el dato de ayer de inflación y muy expectante para ver qué ocurre con los posibles focos sociales”.

Bitcoin, oro e inteligencia artificial

A nivel global, el retroceso del Bitcoin y el avance del oro reavivaron el debate sobre refugio de valor. Córdoba relativizó la idea de un traspaso automático entre ambos activos: “Creo que cuando baja el Bitcoin, el inversor toma la ganancia o hace un stop loss y se queda líquido”, explicó, al describir el comportamiento dinámico del perfil cripto.

También abordó el debate sobre una posible burbuja en inteligencia artificial. “Hay algunos aspectos que pueden sonar a burbuja, pero no es el mismo tipo de burbuja que vimos con las puntocom”, comparó. Según detalló, muchas compañías vinculadas a IA requieren grandes inversiones de capital y aún no generan ganancias, lo que obliga a seleccionar con precisión los activos realmente beneficiados por esta revolución tecnológica.

Finalmente, destacó el factor emocional como variable determinante en el corto plazo: “El inversor reacciona de forma emocional, sumamente rápido cuando ocurren situaciones no esperadas”, señaló, aunque aclaró que las carteras suelen reacomodarse entre 24 y 72 horas después del impacto inicial.

