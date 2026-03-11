Ernesto Mattos: “Argentina sigue financiándose en pesos y esa ha sido la política de este Gobierno”

El economista, Ernesto Mattos, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la evolución del riesgo país, el endeudamiento argentino y el uso de los dólares dentro de la economía.

Ernesto Mattos explicó que el actual modelo de financiamiento del Estado se apoya principalmente en mecanismos heredados del período anterior. “Ahí hay que tener en cuenta que el endeudamiento argentino se ha basado, más que nada, casi en esta gestión, en lo que se recuperó en su momento de la gestión anterior con Guzmán, que es en el mercado de capitales”, planteó.

En cuánto se ubica la deuda del Gobierno de Javier Milei

En ese sentido, señaló que gran parte de las obligaciones del Gobierno se están cubriendo mediante instrumentos en moneda local: “Eso es lo que ha heredado y ha utilizado y, justamente, casi 100.000 millones de dólares es lo que han deudado en el equivalente en peso”.

Según Mattos, esta estrategia responde al alto costo y al riesgo de salir a buscar financiamiento externo. “Por eso no sale todavía, por lo riesgoso que puede ser”, afirmó.

Se complica la búsqueda de inversores para Argentina

También remarcó que el acceso al crédito internacional sigue siendo limitado: “Igual estaríamos hablando de nueve a ocho puntos, colocar deuda en el exterior, o porque realmente no hay interesados en la Argentina en prestarle a un título en dólares”.

Por ese motivo, el entrevistado sostuvo que la política financiera del Gobierno se mantiene centrada en el mercado interno. “Por ahora, Argentina sigue financiándose en pesos y esa ha sido la política de este Gobierno”, expresó.

Sobre el frente externo, indicó que el país enfrenta una fuerte demanda de dólares que condiciona el equilibrio de la balanza de pagos. Aunque reconoció una leve mejora en los números recientes, advirtió que persisten tensiones estructurales: “Bueno, ahí viene mejorando un poco el superávit en este primer, podríamos decir, trimestre”.