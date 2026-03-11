Qué es el mercado laboral congelado y por qué cuesta cada vez más conseguir trabajo

El mercado laboral atraviesa un momento de transición que muchos especialistas comienzan a definir como un “mercado laboral congelado”. Se trata de un escenario donde las empresas no están realizando despidos masivos, pero tampoco aumentan las contrataciones.

Así lo explicó Ayelén Kanelok, licenciada en Relaciones Laborales, quien analizó este fenómeno en diálogo con Canal E y destacó que se trata de una tendencia que se observa a nivel global. “No es que se estén realizando grandes despidos masivos, pero tampoco estamos viendo crecimiento en la contratación”, explicó la especialista.

Un mercado laboral sin despidos masivos ni nuevas contrataciones

Según Kanelok, el actual escenario laboral surge después de dos fenómenos muy marcados en los últimos años: un fuerte crecimiento en la contratación previo y posterior a la pandemia, seguido por una etapa de despidos masivos. “Si analizamos los últimos cinco años, primero tuvimos un período de mucho crecimiento en las contrataciones y después una ola de despidos que sorprendió a muchos sectores”, señaló.

En la actualidad, el mercado se encuentra en una etapa intermedia. Las empresas se muestran más cautas y evitan tomar decisiones rápidas respecto a sus equipos de trabajo. “Las compañías están siendo extremadamente cautas. Ni se está despidiendo ni se está contratando”, afirmó.

Procesos de selección más largos y menos oportunidades

Esta situación tiene un impacto directo en quienes buscan trabajo o desean cambiar de empleo. De acuerdo con Kanelok, las oportunidades laborales son menos frecuentes y los procesos de selección se volvieron más largos. “Las empresas analizan mucho más cada contratación. Los procesos son más pensados y mucho más largos que hace uno o dos años”, explicó.

En ese contexto, quienes buscan trabajo enfrentan una menor disponibilidad de oportunidades y tiempos de selección más extensos.

El impacto de la tecnología y la inteligencia artificial

La especialista también señaló que el avance de la inteligencia artificial y la automatización genera nuevas preguntas sobre el futuro del trabajo. Muchas tareas operativas o repetitivas ya pueden ser realizadas por sistemas automatizados o herramientas digitales.

“Hay un análisis muy fuerte sobre esos puestos más operativos, con tareas repetitivas que hoy pueden ser absorbidas por bots o sistemas automatizados”, explicó.

El regreso de los oficios tradicionales

Al mismo tiempo, Kanelok destacó que algunos oficios tradicionales están recuperando protagonismo en el mercado laboral. Electricistas, técnicos y trabajadores especializados en tareas manuales vuelven a ser perfiles muy buscados en distintas industrias.

“Se está hablando mucho del crecimiento de oficios como electricistas y otros trabajos técnicos que son extremadamente necesarios”, señaló.

Un período de readaptación laboral

A pesar de los cambios que genera la tecnología, la especialista sostuvo que no se trata necesariamente de una desaparición de empleos, sino de un proceso de transformación. “No es la primera vez que ocurre algo así. Pasó cuando apareció internet o el e-commerce y se decía que muchos trabajos iban a desaparecer”, explicó.

En ese sentido, destacó que el mercado laboral atraviesa una etapa de adaptación. “No es que los trabajos van a dejar de existir, sino que se van a reconfigurar”, concluyó.