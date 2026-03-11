El Federal Bureau of Investigation (FBI) emitió una alerta de seguridad tras detectar que agentes vinculados al gobierno de Irán planean posibles ataques con drones en el estado de California. A partir de información de inteligencia surge la advertencia que señala un cambio en la estrategia de Teherán, buscando trasladar la confrontación directa a territorio estadounidense como represalia por la participación y el apoyo de Washington en la guerra de Medio Oriente.

Según las autoridades federales, se identificaron que los operativos iraníes mostraron un interés específico en infraestructuras críticas, puertos y zonas densamente pobladas de la costa oeste. Así, el reporte del FBI, el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) permite realizar ataques con nivel de negación y dificultad de atribución.

Ahora, la inteligencia estadounidense detectó movimientos logísticos, tareas de vigilancia y recopilación de información que sugieren que la planificación se encuentra en una fase avanzada, lo que activó protocolos de alerta.

Los drones iraníes en la alerta FBI para California son un plan "aspiracional"

Velocidad: 185 km/h; alcance: 2.000-4.000 km (Shahed-136B); carga: 50-150 kg explosivos

“El FBI tiene información que indica que actores vinculados al gobierno de Irán están planeando ataques con sistemas de aeronaves no tripuladas contra objetivos en California”, sostiene el boletín de inteligencia. A la par, la advertencia señala que los posibles blancos no se limitarían a instalaciones militares o gubernamentales, sino también a objetivos civiles capaces de generar un alto impacto mediático y social.

Siendo así, la Oficina de Inteligencia del FBI vinculó los planes con la Fuerza Quds, la unidad de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este cuerpo militar es responsable de operaciones clandestinas fuera de Irán y ha participado en el uso de drones armados en conflictos en Yemen, Siria e Irak.

Analistas militares señalan que Teherán desarrolló en la última década una amplia flota de drones de bajo costo —incluidos modelos “kamikaze” o merodeadores— capaces de transportar explosivos y atacar objetivos a kilómetros.

Trump declaró hoy no estar "preocupado" por ataques respaldados por Irán

También advierte que los operativos podrían adquirir componentes en el mercado civil estadounidense —como baterías, motores o sistemas de navegación— para ensamblar o modificar drones dentro del país. Este método permitiría evitar controles fronterizos y reducir la trazabilidad del armamento.

Protocolos de defensa y vigilancia aérea

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) coordinaron nuevas restricciones de vuelo en zonas sensibles de California. Al instante, las fuerzas de seguridad locales recibieron instrucciones para utilizar tecnología de detección de radiofrecuencia que permita identificar drones no autorizados en tiempo real, mientras se reforzó la seguridad perimetral en plantas de energía, centros de distribución de agua y complejos gubernamentales en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

Sin dudas, la Casa Blanca fue informada sobre estos desarrollos mientras se evalúan posibles sanciones adicionales contra redes vinculadas a la adquisición de componentes electrónicos por parte de Irán.

Algunos informes de inteligencia compartidos por aliados internacionales sugieren que operadores de drones podrían haber recibido entrenamiento específico para evadir sistemas de defensa aérea convencionales que protegen el espacio soberano de Estados Unidos. Es decir, la situación mantiene en alerta al Comando Norte de Estados Unidos (NORTHCOM), responsable de la defensa del territorio continental.

Trump afirma que neutralizó la amenaza nuclear iraní "en dos semanas"

El boletín del Federal Bureau of Investigation clasificado como “sensible pero no secreto” indica que los dispositivos utilizados podrían variar desde drones comerciales modificados hasta unidades de grado militar ensambladas localmente.

