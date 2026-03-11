Quién es Xueqin Jiang, el “Nostradamus moderno” que anticipó el regreso de Donald Trump y la escalada con Irán

En el mundo de la geopolítica hay un nombre que en los últimos años empezó a ganar peso por sus pronósticos: Xueqin Jiang. El profesor de historia y analista radicado en China fue apodado por algunos analistas como el “Nostradamus moderno” después de anticipar con meses de anticipación dos hechos que terminaron marcando la agenda internacional: el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y una escalada directa de tensiones con Irán.

Sus proyecciones comenzaron a circular con fuerza en 2024, cuando sostuvo que el sistema internacional estaba entrando en una etapa de inestabilidad profunda. Según su análisis, la combinación entre tensiones energéticas, rivalidades geopolíticas y crisis económicas iba a empujar al mundo hacia nuevos conflictos.

Hoy, con la crisis en Medio Oriente en plena escalada, sus advertencias volvieron a aparecer en el debate internacional.

Un profesor de historia que se volvió referente en geopolítica

Jiang es profesor de historia y especialista en estrategia internacional. Su trabajo combina distintas disciplinas para estudiar la política global: historia comparada, análisis geopolítico y teoría de juegos, una herramienta utilizada para analizar cómo toman decisiones los actores en escenarios de conflicto.

A diferencia de quienes hacen predicciones basadas en intuiciones o especulaciones, Jiang sostiene que su método se basa en identificar patrones estructurales de poder. En sus análisis presta especial atención a la psicología de las élites políticas, las presiones económicas internas y las tensiones acumuladas entre potencias.

Ese enfoque fue el que lo llevó a realizar una serie de pronósticos que luego terminaron cumpliéndose.

Entre sus predicciones más comentadas hay tres que llamaron especialmente la atención en el ámbito internacional. La primera fue el regreso de Trump a la Casa Blanca cuando todavía muchos analistas consideraban improbable ese escenario político. La segunda fue la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que según Jiang era una consecuencia directa del deterioro de los acuerdos diplomáticos y de la creciente rivalidad estratégica en la región. Y la tercera fue aún más polémica: el analista planteó que, en caso de un conflicto directo, Estados Unidos podría enfrentar grandes dificultades militares frente a Irán debido a una estrategia de guerra asimétrica desarrollada durante años por Teherán.

Según su diagnóstico, Irán se preparó durante dos décadas para ese tipo de escenario, apostando a tácticas de desgaste que apuntan a debilitar infraestructuras energéticas y comerciales clave.

Petróleo, energía y el corazón del conflicto

Uno de los ejes centrales del análisis de Jiang es el impacto que estos conflictos pueden tener sobre el sistema energético mundial.

El experto advierte que una guerra que involucre a Irán podría afectar el suministro de petróleo del Golfo Pérsico, una región que concentra cerca del 30% de las exportaciones mundiales de crudo.

También señala la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del planeta para el transporte de petróleo. Si esa vía quedara bloqueada, el impacto en los mercados internacionales sería inmediato.

Para Jiang, ese tipo de tensiones energéticas pueden desencadenar crisis económicas globales.

Más allá de los hechos puntuales, el analista sostiene que el sistema internacional está atravesando una transformación histórica.

Según su visión, el orden global que surgió después de la Guerra Fría está llegando a su fin. En lugar de un sistema basado en acuerdos multilaterales y cooperación económica, estaría emergiendo una etapa marcada por la competencia directa entre grandes potencias.

En ese contexto, las disputas por recursos estratégicos, tecnología y rutas comerciales se vuelven cada vez más importantes.

Tecnología, economía y control social

Las proyecciones de Jiang no se limitan a la geopolítica clásica. También analiza cómo la tecnología y la economía pueden transformar la forma en que los gobiernos gestionan sus sociedades.

Según el analista, la digitalización y el uso de nuevas herramientas tecnológicas permitirán a los Estados ejercer un mayor control social, especialmente en contextos de crisis económicas o escasez de recursos.

Para él, este tipo de mecanismos podrían convertirse en una herramienta clave para mantener la estabilidad interna en un mundo cada vez más volátil.

En sus análisis más recientes, Jiang también sostiene que Estados Unidos podría reducir su presencia militar en algunos conflictos para concentrarse en su competencia tecnológica con China. Ese repliegue, advierte, podría generar vacíos de poder en distintas regiones del mundo, que serían ocupados por potencias regionales.

Por eso, el profesor cree que la próxima década estará marcada por conflictos localizados, crisis económicas recurrentes y una competencia creciente entre grandes potencias.

En ese escenario global cada vez más complejo, los pronósticos de Jiang —que ya acertaron algunos de los movimientos políticos más relevantes de los últimos años— siguen siendo observados con atención por analistas y estrategas internacionales.

