Trump le está enseñando a China cómo tomar Taiwán

TOKIO – Desde que regresó al cargo el año pasado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ataques militares desde el Caribe y el Pacífico oriental hasta África y Oriente Próximo, dirigidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico y grupos sospechosos de terrorismo. Ha atacado a Venezuela y secuestrado a su líder, Nicolás Maduro. Y se ha unido a Israel en un asalto a gran escala contra Irán que supone una escalada de importancia respecto a los ataques del año pasado, que supuestamente "borraron del mapa" las instalaciones nucleares del país. Mientras tanto, está cerrando el cerco sobre Cuba, con la esperanza de que la crisis humanitaria resultante abra el camino para una "toma de control amistosa" de la isla por parte de Estados Unidos.

Mientras Trump actúa con un desprecio abierto por el derecho internacional, China toma nota. El modelo de Cuba, en particular, ofrece un plan útil para que el presidente chino, Xi Jinping, persiga su "misión histórica" de "reunificación" con Taiwán. Esta es una demostración en vivo de cómo una superpotencia puede estrangular a un país hasta la sumisión.

Las sociedades modernas dependen de un puñado de sistemas críticos como la alimentación, el agua, el transporte y las comunicaciones. Pero un sistema los rige a todos: la energía. La electricidad alimenta las bombas de agua, la refrigeración, la atención sanitaria, las redes digitales y la producción industrial y agrícola. Una vez que la red eléctrica empieza a fallar, también lo hacen todos los demás sistemas críticos y la estabilidad social. Esto hace que los países que dependen en gran medida del combustible importado para generar electricidad sean fundamentalmente vulnerables.

En el caso de Cuba, que durante mucho tiempo ha dependido principalmente del petróleo comprado a Venezuela y México, Trump ha explotado esa vulnerabilidad imponiendo un bloqueo total a las entregas de combustible. Millones de personas han perdido el acceso a la electricidad. Las estaciones de bombeo de agua han dejado de funcionar. Los tractores y camiones de reparto están parados, lo que provoca subidas de los precios de los alimentos, escasez de los mismos y un aumento del hambre. Los hospitales luchan por funcionar en medio de apagones intermitentes.

El sufrimiento es el objetivo: es la palanca que Trump utiliza para presionar al régimen, cuya caída, según sostiene Trump con ligereza, es inminente.

Para Xi, un asedio coercitivo de este tipo sobre Taiwán podría ser más atractivo que una invasión anfibia a gran escala a través del Estrecho de Taiwán, que estaría plagada de desafíos logísticos y probablemente involucraría a EE. UU. y Japón. En lugar de disparar misiles contra Taipéi o asaltar las playas de Taiwán, China podría declarar una cuarentena marítima o un régimen de inspección aduanera alrededor de la isla, con buques de la guardia costera china deteniendo a los petroleros de energía que se dirigen a los puertos taiwaneses para realizar "controles de seguridad" u "operaciones de lucha contra el contrabando".

Incluso las interrupciones modestas podrían crear rápidamente cuellos de botella en el suministro. Dado que Taiwán importa casi todo su combustible (principalmente gas natural licuado) y mantiene apenas dos semanas de reservas, una fila de barcos de GNL esperando en alta mar podría desencadenar escaseces en cascada en cuestión de semanas. Al igual que Cuba, Taiwán se enfrentaría a apagones, lo que interrumpiría sus sistemas de agua y salud. La producción industrial, incluidas las plantas de semiconductores que alimentan la economía digital mundial, se detendría. El objetivo no sería la rendición inmediata, sino más bien el agotamiento gradual.

Este gradualismo es esencial. Un único acto dramático sacudiría el sistema internacional, obligando a otros a responder. Pero un aumento constante de las inspecciones de barcos "rutinarias", que produzcan retrasos cada vez más largos y un dolor económico y social creciente, no ofrece ese momento de choque. Cada paso parece insuficiente para justificar una respuesta militar de envergadura. Esto no es una innovación de Trump: Xi es un maestro de tales tácticas, que le han permitido obtener importantes beneficios estratégicos, como en el Mar de China Meridional y el Himalaya, sin disparar un solo tiro.

En el caso de Taiwán, China podría simplemente esperar hasta que la crisis económica y humanitaria que creó fuera lo suficientemente grave como para justificar una intervención para "estabilizar la isla" y "rescatar a su pueblo". Al igual que con la "toma de control amistosa" de Trump, que hace que la coerción geopolítica suene como una reestructuración corporativa, la lógica es la de una red de extorsión: crear el problema y luego intervenir para "resolverlo".

Todo esto podría desarrollarse bajo un manto de ambigüedad legal. Mientras que un bloqueo naval formal se consideraría un acto de guerra según el derecho internacional, una cuarentena o un régimen de inspección podría presentarse como una aplicación de la ley, en lugar de una acción militar. El gobierno de China —que insiste en que Taiwán es una provincia china, no un estado soberano— probablemente presentaría las inspecciones marítimas como un asunto interno de ejecución administrativa.

¿Se arriesgarían Japón y Estados Unidos a una guerra con una potencia nuclear importante y el segundo país que más gasta en armamento del mundo por acciones presentadas como controles aduaneros? ¿Querrían asumir la responsabilidad de un Taiwán sumido en la crisis? La respuesta bien podría ser no, especialmente en un momento en que EE. UU. está perdiendo sangre y tesoros, debido a las multiplicadas aventuras militares de Trump en el extranjero.

Otros países tendrían aún menos probabilidades de acudir en defensa de Taiwán. Al igual que EE. UU. está utilizando amenazas arancelarias para evitar que terceros países, como México, suministren petróleo a Cuba, China podría aprovechar su papel central en el comercio mundial y su control sobre los suministros de tierras raras para disuadir la oposición a un asedio a Taiwán.

Las grandes potencias se estudian de cerca. Lo que funciona para una se convierte en un modelo para otras, ahora y en el futuro. En este sentido, lo que le ocurre a Cuba no es una tragedia aislada; es un ensayo y una prueba. Si el mundo asiste en silencio mientras Trump estrangula a Cuba, con sus 11 millones de habitantes, Xi verá pocas razones para no aplicar la misma estrategia contra 23 millones de taiwaneses.

(*) Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Center for Policy Research, con sede en Nueva Delhi, y becario de la Robert Bosch Academy de Berlín, es autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013).