La sabiduría de la "gran capitulación" de Europa

BRUSELAS – Los aranceles "recíprocos" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump —introducidos por primera vez el pasado abril y modificados constantemente desde entonces— no iniciaron una guerra comercial mundial. En lugar de tomar represalias contra Estados Unidos, la mayor parte del mundo efectivamente se capituló. Esa respuesta fue vista a menudo como políticamente débil, especialmente en Europa. Pero se basó en una economía sólida.

En el marco clásico de "protección en venta", los aranceles surgen principalmente porque las industrias presionan para mantener fuera las importaciones. Los consumidores cargan con los costes, pero el aumento se difunde entre millones de hogares y es demasiado pequeño para que lo noten. No ocurre lo mismo con los países sobre cuyas exportaciones se elevan los aranceles: normalmente sienten el dolor y toman represalias con sus propios aranceles, a menudo dirigidos específicamente a sectores de exportación políticamente importantes, con la esperanza de generar presión para dar marcha atrás.

Las disputas comerciales transatlánticas del pasado —especialmente la disputa de 17 años entre Airbus y Boeing, que terminó en 2021— siguieron este patrón. Incluso los ahora infames aranceles Smoot-Hawley de la década de 1930 encajan en este molde: el intercambio de favores sectoriales llevó a EE. UU. a elevar drásticamente los aranceles sobre una gran parte de sus importaciones, lo que provocó represalias de sus socios comerciales. El comercio mundial se desplomó. Estados Unidos, que había tenido superávit comercial, terminó hundiendo sus propias exportaciones, profundizando la Gran Depresión.

Pero los llamados aranceles recíprocos de Trump fueron diferentes. Estos no fueron producto del cabildeo de grupos de intereses especiales; al contrario, muchas asociaciones empresariales se opusieron a ellos. En cambio, se presentaron como una respuesta al vaciamiento de la industria manufacturera estadounidense, supuestamente causado por los grandes déficits comerciales de Estados Unidos, que reflejaban prácticas comerciales desleales de otros países. Estados Unidos no identificó un daño específico, como exigirían las normas de la Organización Mundial del Comercio, sino que invocó la reciprocidad. Se suponía que debían corregir una dinámica comercial generalmente injusta que Trump supuestamente había detectado.

Al menos esas fueron las justificaciones originales. Trump también ha pregonado los vastos ingresos que supuestamente generarían los aranceles y ha enfatizado su utilidad como palanca de política exterior. Pero, en esencia, los aranceles de Trump fueron probablemente, sobre todo, una señalización política, donde el proteccionismo servía como un medio eficaz para atraer a electorados escépticos de la globalización.

Esto cambia la lógica de la respuesta. Si los aranceles son instrumentos narrativos, en lugar de pactos distributivos tradicionales, su eliminación depende de la dinámica política interna, que las represalias no necesariamente cambiarán. En cambio, el propósito de la represalia tradicional —generar un dolor político visible y concentrado para crear un grupo que presione contra los aranceles por razones económicas— está siendo cumplido cada vez más por los propios aranceles.

Cuando Trump anunció los aranceles recíprocos, se esperaba ampliamente que los proveedores extranjeros no tuvieran más remedio que bajar sus precios para mantener su cuota en el gran mercado estadounidense. Pero esto no ha sucedido, quizás porque, a pesar de su tamaño, EE. UU. representa solo alrededor del 15% de las importaciones mundiales. En cambio, hay pruebas sólidas de que los consumidores e importadores estadounidenses están asumiendo más del 90% de los costes de los aranceles. Como resultado, los aranceles de Trump son muy impopulares entre los consumidores de EE. UU., y la oposición empresarial es amplia, aunque difusa.

Algunos podrían argumentar que las represalias siguen siendo cruciales para evitar que Trump suba aún más los tipos arancelarios. Pero China lo intentó, y no resultó ser un modelo que valga la pena emular. Para empezar, los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos siguen cerca del 30%. Si bien eso es significativamente más bajo que algunos de los tipos que EE. UU. ha impuesto durante el último año, es mucho más alto que los que enfrentan la Unión Europea, Japón u otras economías que no tomaron represalias.

Sin duda, enfrentarse a Trump tuvo un valor político intrínseco para China, cuyas interacciones con EE. UU. deben verse a través del prisma de la rivalidad estratégica. La legitimidad interna del gobierno chino y su credibilidad externa dependen de la impresión de que no permitirá que nadie lo intimide, y mucho menos Estados Unidos.

Pero la UE no está inmersa en el mismo tipo de competencia sistémica con Estados Unidos, por lo que sus cálculos deben ser principalmente económicos, y un cálculo económico no ha justificado la escalada. Al fin y al cabo, del mismo modo que los estadounidenses están cargando con los costes de los aranceles de Trump, los europeos tendrían que cargar con los costes de cualquier medida de represalia. ¿Y para qué? La escalabilidad de los aranceles estadounidenses siempre estuvo limitada políticamente desde dentro.

Tan impopulares fueron los aranceles recíprocos de Trump que ni siquiera se atrevió a pedir la autorización del Congreso. Y el Tribunal Supremo de EE. UU. ha emitido ahora una sentencia tardía pero previsible según la cual el uso de poderes de emergencia por parte de Trump para eludir al Congreso excedió su autoridad, dejando a su administración luchando por encontrar nuevas justificaciones legales para imponer aranceles unilateralmente.

Visto desde esta perspectiva, las críticas lanzadas contra la UE por su "gran capitulación" ante Trump están desencaminadas. Sí, la UE aceptó un acuerdo asimétrico el verano pasado, lo que en la diplomacia comercial tradicional se habría considerado una rendición efectiva. Pero aceptar el trato aseguró de manera efectiva que Estados Unidos seguiría perjudicándose a sí mismo al imponer altos costes a sus propias empresas y consumidores, al tiempo que se tomaba la medida económicamente sensata de reducir los aranceles residuales de Europa.

En las relaciones internacionales, las narrativas pueden importar más que la sustancia. Por eso es esencial que los líderes de la UE ajusten su mensaje, no su política. En lugar de aceptar implícitamente la visión tradicional de las negociaciones comerciales, deberían subrayar que, dado su superávit comercial, Europa puede estar segura de su competitividad exterior. Si EE. UU. decide gravar a sus propios consumidores y productores, es su elección soberana, pero no una que Europa vaya a emular.

Esta narrativa presenta con exactitud a Estados Unidos como paranoico y autodestructivo, mientras retrata a la UE como confiada, abierta al exterior y económicamente racional. Aunque la UE haya podido perder la batalla inicial de las narrativas comerciales, su "gran capitulación" demostró ser una estrategia ganadora, que protegió a sus empresas y consumidores de impuestos innecesarios, contuvo la agresión económica de EE. UU. y ayudó a salvaguardar el sistema comercial mundial.

