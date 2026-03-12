Un diputado de La Libertad Avanza recibió un brutal cabezazo durante una recorrida por las inundaciones en Tucumán

El diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli sufrió un violento ataque en Tucumán mientras participaba de una recorrida solidaria en zonas afectadas por las inundaciones. El legislador recibió un cabezazo en el acceso a la localidad de La Madrid y debió ser asistido por personal médico. El episodio quedó registrado en video y generó repercusiones políticas tanto en el oficialismo libertario como en el Gobierno provincial.

Según confirmaron desde el bloque libertario en la Cámara de Diputados, el hecho ocurrió cuando Pelli llegó a la zona junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo para entregar colchones y otros insumos a familias afectadas por el temporal que golpeó al sur de Tucumán en las últimas horas.

En las imágenes que circularon en redes sociales se observa cómo un hombre comienza a increpar al legislador y, tras un breve intercambio, lo embiste con un cabezazo que lo deja tendido y sangrando.

El diagnóstico médico del diputado Pelli

Tras la agresión, Pelli fue asistido por una ambulancia y trasladado inicialmente al hospital de Concepción. Allí le realizaron estudios y confirmaron que sufrió una fractura en el tabique nasal. Posteriormente fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán para continuar con la atención médica.

La diputada Soledad Molinuevo, que acompañaba al legislador durante la actividad solidaria, relató la secuencia del ataque y el impacto que provocó. “Vinimos con un camión con donaciones y cuando nos estábamos acercando para entregar la mercadería, este señor no nos dejaba pasar. Federico le dijo: ‘¿Vos quién sos?’. Y el señor le dijo que era el que no lo iba a dejar pasar”, explicó en diálogo con LN+.

La legisladora también aseguró que el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, se encontraba cerca del lugar. “Estaba 20 metros más adelante, en una carpa”, señaló.

Molinuevo describió además la gravedad del momento posterior al golpe. “Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado, el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán”, sostuvo.

Denuncias del oficialismo libertario

Desde el bloque de La Libertad Avanza, que preside el diputado Gabriel Bornoroni, repudiaron la agresión y anticiparon que impulsarán acciones judiciales.

Fuentes del oficialismo identificaron al agresor como un puntero político que respondería al ministro del Interior provincial, Darío Monteros. “Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia, por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, señalaron en un comunicado.

El episodio generó una rápida reacción del presidente Javier Milei, quien compartió el video del ataque en sus redes sociales y reposteó un mensaje que denunciaba la agresión.

La respuesta del gobernador Jaldo

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también se pronunció sobre el hecho y confirmó que el agresor fue detenido por la policía provincial. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”, expresó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

Jaldo informó además que el atacante quedó a disposición de la Justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades correspondientes. “Desde el Gobierno de la provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”, agregó.

Por su parte, los diputados libertarios que acompañaban a Pelli realizaron la denuncia en una comisaría y también presentaron actuaciones ante la Justicia federal para que se investigue el episodio ocurrido durante la recorrida solidaria en la zona inundada.

