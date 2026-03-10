Toty Flores tras sumarse al gabinete municipal de La Matanza: “La situación es tremenda, es peor que en el 2001”

El dirigente Héctor “Toty” Flores advirtió que la crisis social es "peor que en el 2001" tras incorporarse al gabinete municipal de La Matanza para desempeñarse como subsecretario de Economía Social y Productiva.

“Toty” Flores en La Matanza

El exdiputado explicó que la propuesta surgió tras finalizar su etapa legislativa. "Fue primero también una sorpresa que el intendente (Fernando Espinoza) al terminar mi mandato como concejal me llamara y me propusiera trabajar en la gestión haciendo fundamentalmente lo que siempre hice que es hacer cooperativa de trabajo”, contó en declaraciones a Radio 10.

“Aprovechar esa experiencia que tenemos desde hace muchos años para tratar de ayudar también en La Matanza que sabiendo la política de destrucción de la industria que tiene el gobierno nacional con Milei a la cabeza mira a La Matanza por ser el distrito de mayor trabajo en todo lo que tiene que ver con eso", agregó en diálogo con Gustavo Sylvestre.

“Peor que el 2001”

Con respecto al panorama económico actual del distrito, Flores fue categórico al compararlo con la crisis del principio del milenio.

"La situación que estamos pasando por estos lugares es tremenda, peor que en el 2001 para ya decirte cuál es mi opinión”, aseveró.

“Sin lugar a dudas porque en el 2001 aparecen masivamente los planes sociales y hoy ya los planes sociales se han incorporado muchas veces como una salida pero que nunca se dijo por esta cuestión de estigmatizar a todos los que lo tomaban que los planes sociales no alcanzaban", argumentó Flores.

Además señaló que la desaparición de las "changas" informales, que antes servían de sustento complementario, ha dejado a las familias en una situación de desamparo.

"Hoy no hay nadie que te diga que sale a caminar la calle y que está ganando algo. Yo vivo en el mismo lugar hace 30 años, la gente que pasa cortando pasto para darte una idea y me dice '¿no tenés algo aunque sea un paquete de fideo?' porque hoy caminé, son las 4,5 de la tarde y no pude hacer un solo corte", ejemplificó el funcionario.

Crisis social

La crisis también impactó directamente en su emblemática organización, la Cooperativa La Juanita, que debió reducir drásticamente sus actividades productivas.

"Tuvimos que cerrar el taller de costura porque no lo podíamos sostener porque se trabajaba para importante marcas, llegamos a exportar 100.000 remeras a Italia y teníamos 40 personas trabajando en el taller de costura. Eso está parado. paralizado lo que se mantiene es la panadería", contó Flores.

Por último, el exdiputado nacional se refirió a su vínculo con Elisa Carrió y a las críticas recibidas por sumarse a una gestión peronista, priorizando la acción sobre la especulación política.

" (Carrió) Me dijo que no estaba de acuerdo en integrar una gestión en este momento y por supuesto que estaba de acuerdo en que algo teníamos que hacer por la gente que estaba sufriendo. Y bueno nada quedamos en eso y amigos como siempre. Porque eso también es bueno podés tener diferencias políticas pero eso no significa que vos pierdas todo lo construido con otra persona", concluyó.