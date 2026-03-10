Conmoción por la muerte de un gendarme chaqueño en Salta: investigan si fue hantavirus

La muerte de un joven gendarme chaqueño en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán generó preocupación dentro de la fuerza y abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento.

El efectivo fue identificado como Mauro Ponte, de 26 años, quien se desempeñaba como cabo de Gendarmería Nacional en el Escuadrón 20. Según trascendió, el uniformado falleció luego de presentar un cuadro infeccioso severo que podría estar relacionado con hantavirus, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente.

Un cuadro de salud que se agravó rápidamente

De acuerdo con información difundida por medios del norte de Salta, el joven gendarme comenzó a manifestar síntomas compatibles con una infección grave mientras se encontraba en funciones.

Con el paso de las horas su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que motivó su internación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el cuadro evolucionó de manera crítica y terminó con el fallecimiento del efectivo.

Las autoridades sanitarias aguardan ahora los resultados de los estudios epidemiológicos y análisis clínicos que permitirán determinar si la causa del deceso está vinculada efectivamente con hantavirus, una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores.

Reclamos por la atención médica recibida

La muerte del gendarme generó profunda conmoción entre familiares, compañeros de la fuerza y vecinos, y en las últimas horas comenzaron a circular cuestionamientos sobre la atención médica que habría recibido durante el avance de la enfermedad.

A través de redes sociales y mensajes difundidos entre allegados surgieron reclamos para que se investiguen posibles fallas en la asistencia sanitaria, incluyendo versiones que hablan de una presunta demora en la atención o en la derivación a centros de mayor complejidad.

En ese contexto, algunos testimonios mencionaron incluso la posibilidad de abandono de persona, por lo que se espera que la situación sea analizada en el marco de las actuaciones correspondientes.

Alarma por otros efectivos con síntomas

La preocupación también creció luego de que trascendiera que otros dos integrantes de la fuerza estarían internados con síntomas compatibles con la misma enfermedad, lo que encendió alertas dentro de la comunidad y entre el personal del escuadrón.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias trabajan para determinar si existe un posible foco epidemiológico y descartar riesgos de contagio. Mientras tanto, la investigación continúa y se aguardan los informes médicos y epidemiológicos que permitirán establecer con precisión qué provocó la muerte del joven gendarme chaqueño.