Subsidios sin rendir y más de $12 millones bajo investigación en el Instituto del Deporte del Chaco

El Tribunal de Cuentas de la provincia del Chaco puso bajo la lupa parte de la rendición del Instituto del Deporte Chaqueño y resolvió iniciar actuaciones administrativas por más de $12 millones, en el marco del control sobre el uso de fondos públicos correspondientes al ejercicio 2024.

La decisión surge de una resolución de la Sala del Área Sector Público Provincial, que aprobó con observaciones la rendición del organismo deportivo y derivó una parte del expediente al Área de Juicio Administrativo de Responsabilidad, donde se analizarán posibles irregularidades.

Más de $12 millones bajo análisis

Según el informe del organismo de control, durante 2024 el Instituto del Deporte registró ingresos por $5.896.182.935,88 y egresos por $5.737.766.360,42, lo que dejó un saldo de $158.416.575,46 al cierre del ejercicio.

Sin embargo, $12.487.756,98 quedaron excluidos de la aprobación y serán evaluados dentro del procedimiento administrativo para determinar responsabilidades.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas dispuso iniciar un juicio administrativo de responsabilidad contra el director de Administración del organismo, Roberto Alejandro Meza, quien deberá responder por las observaciones realizadas en la rendición.

Subsidios bajo investigación

Además del análisis sobre la administración interna del organismo, el Tribunal de Cuentas también avanzó con juicios de cuentas por subsidios otorgados a instituciones deportivas y particulares que no habrían presentado la documentación correspondiente.

Entre los casos señalados figura la Asociación Civil Club Escuela de Fútbol Canallas de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se formuló una observación por $6.000.000 contra su presidente Víctor Hugo Elizondo y el tesorero Cristian Daniel Medina debido a documentación faltante.

También se inició un proceso similar contra la Asociación Civil Club Sportivo 19 de Las Palmas, cuyo presidente Simeon Aureliano Fleitas y la tesorera Rosa Bibiana Mendoza deberán responder por $600.000.

A su vez, el Tribunal de Cuentas abrió otro juicio de cuentas contra Telmo Enrique Romero, tutor representante de Facundo Romero Carrazán, por $1.000.000 vinculados a transferencias cuya rendición no fue presentada en tiempo y forma.

La defensa del Instituto del Deporte

Ante la resolución del organismo de control, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, afirmó que el proceso forma parte de los mecanismos habituales de auditoría sobre el uso de fondos públicos.

“El Tribunal de Cuentas es el organismo que nos audita. Analiza todas las resoluciones y las ayudas que otorgamos tanto a instituciones deportivas como a deportistas”, explicó el funcionario en declaraciones a FM Gualamba.

Vázquez señaló que el director de Administración tendrá 30 días para presentar su descargo dentro del procedimiento administrativo. “El director de Administración hará las contestaciones necesarias porque tiene su derecho a defenderse y demostrar que realizó las intimaciones correspondientes”, indicó.

Reclamo por rendiciones pendientes

El titular del Instituto del Deporte también expresó preocupación por el incumplimiento de algunas instituciones al momento de justificar el uso de los subsidios recibidos.

“Nos preocupa que algunas instituciones crean que pueden pedir un subsidio y después rendir cuando quieran o directamente no hacerlo. No es así: es dinero público, es dinero de todos los chaqueños”, sostuvo en declaraciones a FM Gualamba.

Según explicó, cuando se otorgan ayudas económicas se entregan instrucciones formales sobre cómo deben realizarse las rendiciones, además de notificaciones y plazos administrativos para cumplir con la documentación.

“Desde que iniciamos la gestión tenemos reglas claras: orden y transparencia. Y esa transparencia no la vamos a negociar con nadie”, remarcó.

Posible recupero de fondos

Vázquez también señaló que, en los casos donde las rendiciones no se presenten, la situación pasa a intervención de la Fiscalía de Estado, que deberá avanzar con los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero público.

“Si no cumplen con la rendición, se informa a Fiscalía de Estado y se inicia el proceso para que esos fondos vuelvan al Estado”, explicó.

El funcionario aseguró además que el Instituto continuará colaborando con los organismos de control. “Vamos a respetar lo que determine el Tribunal de Cuentas. Es un organismo que audita el uso de los recursos públicos y su trabajo es fundamental”, concluyó.