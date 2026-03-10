Crimen de Francovich: la Fiscalía expone una emboscada en la Ruta 16 y pide perpetua para los acusados

Con el jurado popular ya conformado, este martes comenzaron los alegatos iniciales en el juicio por el asesinato del camionero santafesino Fernando Francovich, ocurrido en marzo de 2023 sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Avia Terai. En el inicio del debate, la Fiscalía expuso una reconstrucción que describe una intercepción armada y una persecución mortal, mientras que las defensas buscaron desacreditar la acusación y plantearon distintas hipótesis de desvinculación.

Durante su presentación ante los ciudadanos que deberán emitir el veredicto, el fiscal de investigación penal Gustavo Valero recordó que la víctima no puede estar presente en la sala porque fue asesinada. “Hay una persona que no puede presenciar este juicio, no puede hablar porque ha sido injustamente quitada la vida”, expresó al iniciar su alegato.

La reconstrucción del ataque

Según la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió el 21 de marzo de 2023, cuando Francovich regresaba por la Ruta 16 luego de descargar harina en Avia Terai y se dirigía hacia Pampa del Infierno. En ese trayecto habría sido interceptado por Celestino “Tino” Cárdenas, quien circulaba en una Ford Ranger junto a los otros imputados.

De acuerdo con la acusación, Cárdenas abordó el camión y efectuó varios disparos contra el transportista. El fiscal relató que, pese a las heridas, Francovich intentó defenderse y logró expulsar al atacante del vehículo mediante una maniobra que terminó con el agresor saliendo por la ventanilla del acompañante.

Gravemente herido, el camionero continuó manejando durante varios kilómetros hasta llegar a Concepción del Bermejo, donde ingresó al playón de la estación de servicio Bermejo Combustibles. Allí descendió malherido para pedir ayuda, pero murió poco después producto de las lesiones.

La Fiscalía también describió que, tras el ataque inicial, los acusados siguieron al camión hasta la estación de servicio, donde uno de ellos habría descendido para revisar la cabina antes de escapar del lugar.

Un pedido de condena a perpetua

En su exposición, Valero adelantó que el Ministerio Público presentará testimonios y evidencia para sostener la acusación y solicitó al jurado un veredicto unánime de culpabilidad.

La imputación señala a Celestino “Tino” Cárdenas como autor del delito de homicidio calificado doblemente agravado, mientras que Oscar Alfredo Cárdenas, Mario Andrés “Choni” Jiménez y Carlos Alberto “Cuchina” Banega están acusados como partícipes primarios. En caso de condena, el delito prevé pena de prisión perpetua.

La querella habla de una persecución planificada

El abogado querellante Martín Rojo, representante de la familia de Francovich, coincidió con la reconstrucción del Ministerio Público y sostuvo que los acusados habrían seguido al camionero desde antes del ataque.

“Fernando no advirtió que estaba siendo observado. Parte de los aquí acusados habían comenzado a seguirlo. Tenían un plan criminal”, afirmó.

El letrado anticipó que durante el juicio buscarán demostrar una “persecución mortal” que culminó en la estación de servicio de Concepción del Bermejo, donde la víctima llegó malherida en busca de ayuda.

Las defensas contraatacan

Desde el otro lado, las estrategias defensivas apuntaron a desvincular a los acusados del ataque o cuestionar la versión fiscal. El abogado Cristian Arana, defensor de los hermanos Cárdenas, sostuvo que la acusación se basa en promesas probatorias que, según dijo, no podrán ubicar a Oscar Cárdenas en el lugar del hecho.

Durante su alegato también se refirió a la situación de Celestino Cárdenas, el principal acusado. “No vamos a desconocer el hecho. Celestino participó, pero no en el modo en que lo sostiene la Fiscalía”, afirmó.

Por su parte, Felipe Fontanetto, defensor de Carlos Alberto “Cuchina” Banega, planteó que su cliente “no tiene nada que ver con los hechos investigados” y anunció que adoptarán una estrategia de defensa pasiva, sin presentar pruebas propias durante el debate.

En tanto, el abogado Simón Bossio, defensor de Mario Andrés Jiménez, decidió no formular alegato de apertura, decisión que, según indicó, fue acordada previamente con su defendido.

Comienza la etapa clave del juicio

Concluidos los alegatos iniciales, el tribunal dispuso un cuarto intermedio antes de iniciar la etapa probatoria, en la que comenzarán a declarar los testigos convocados por la Fiscalía.

Será el tramo central del juicio por jurados que deberá determinar qué ocurrió aquella tarde de marzo en la Ruta 16 y si los acusados son responsables del asesinato del camionero santafesino.