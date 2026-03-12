La Libertad Avanza rechazó el aumento para senadores y Villarruel propuso donarlo al Hospital Gutiérrez

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado rechazó el aumento de las dietas a $11,5 millones y aseguró que no acompañará la suba. La polémica llevó también a Victoria Villarruel a despegarse de la decisión y proponer que ese dinero se done a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Según señalaron desde el espacio oficialista, la postura responde a la necesidad de mantener una línea de austeridad en el gasto público. En ese sentido, los legisladores libertarios remarcaron que no están de acuerdo con una mejora en las dietas en el actual contexto económico del país.

La propuesta de Villarruel para donar el aumento

En medio de ese debate, la titular del Senado Victoria Villarruel (marginada del espacio oficialista) sugirió que los senadores donen el aumento salarial derivado de las paritarias a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en el marco de un convenio firmado con esa institución.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Villarruel aclaró que, en su rol institucional, no tiene injerencia en la definición de los salarios de los legisladores ni en la cantidad de asesores que posee cada senador. En ese contexto, planteó que la eventual suba salarial podría destinarse a fines solidarios.

La vicepresidenta apuntó contra "operadores malintencionados" y remarcó que la decisión final depende de cada legislador. “Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, sostuvo.

La Libertad Avanza rechazó el aumento

El bloque de senadores de La Libertad Avanza expresó este miércoles su rechazo a un eventual aumento de las dietas en la Cámara Alta y aseguró que no acepta una suba en sus remuneraciones.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, los legisladores libertarios señalaron que “el pueblo espera de nosotros una respuesta coherente con nuestros principios” y, en esa línea, afirmaron que consideran que su “salario no debe ser aumentado”.

En el texto, el espacio sostuvo además que los senadores perciben “una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad” y remarcaron que no es momento de avanzar con una mejora en sus haberes.

“En un contexto en el que millones de argentinos hacen esfuerzos todos los días, creemos que la política debe acompañar con responsabilidad”, opinó el bloque. Por último, los senadores afirmaron que su compromiso es actuar “con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos”.

