La apertura de sesiones ordinarias del Congreso reavivó la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel, ya de larga data. Pero un intervención de la vice esta madrugada en X levantó al limite la temperatura. Dijo, directamente, que el Gobierno quiere que renuncie.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Slds", escribió.

Lo hizo en respuesta a un usuario que le pidió que se dejara su lugar: "Renunciá mientras te quede algo de dignidad, la jubilación de privilegio la tenés asegurada", fue el pedido.

La mala relación que mantienen desde hace mucho tiempo el presidente y su vice volvió a quedar en evidencia este domingo por la noche durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El recibimiento fyue muy frío y apenas se estrecharon la mano.

Después se vio cómo Villarruel empujó con el hombro a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tras quedar detrás suyo en el ingreso y con la intención de desplazarla.

Ya durante el discurso de Milei, que se caracterizó por los ataques a los gritos contra los legisladores peronistas, la vicepresidenta se mantuvo con el teléfono en la mano y un gesto neutro que transmitía desinterés por las palabras del mandatario.

El momento de mayor tensión llegó cuando Milei denunció un "ataque sin precedentes" contra su Gobierno, "algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia". Lo dijo mientras con un movimiento de cabeza señalaba al mismo lado donde estaba ubicaba Victoria Villarruel.

