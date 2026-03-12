Perfil
CRISIS EN LA INDUSTRIA

Caída del consumo: “Tener en dos años 2 mil panaderías cerradas con 16 mil puestos perdidos no se vio nunca"

"Esto no lo vivimos nunca en Argentina", aseguró Martín Pinto de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN).

El referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), Martín Pinto, sostuvo que “tener en dos años 2 mil panaderías cerradas con 16 mil puestos de trabajo perdidos no se vio nunca en la historia de la panadería”.

“Esto no lo vivimos nunca”

“Nosotros en la comisión tenemos gente de muchísima edad, y le preguntábamos en qué momento de la Argentina se vivió esto y ellos no recuerdan”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Ellos no recuerdan haber pasado esto en la dictadura, en los ochenta, en los noventa, ni en el 2001. Y en la pandemia éramos esenciales así que esto no lo vivimos nunca”, recordó.

Tener en dos años 2 mil panaderías cerradas con 16 mil puestos de trabajo perdidos no se vio nunca en la historia de la panadería”, aseguró Pinto.

Aumento de costos

Además señaló que “de hace dos años a la fecha los servicios nos aumentaron un 480% y nosotros pudimos llevar nuestro producto un 150%, o sea mirá que atrás de la zanahoria venimos corriendo”.

“Y así todo, el combustible. Con la derogación de la ley de alquileres, hoy nosotros mes a mes tenemos que ir negociando con los dueños de los locales para ver cuánto le vamos a pagar el mes siguiente. En el 2023 una panadería de barrio pagaba entre 500 mil y 600 mil pesos un alquiler, hoy está entre 1.600.000 y 2 millones de pesos”, ejemplificó.

Y luego dio otro ejemplo: “La luz o el gas vos pagabas entre 60 mil y 70 mil pesos, hoy pagás entre 1.200.000, 1.300.000 pesos”.

“Nosotros no pudimos llevar el precio de nuestro producto a la velocidad que nos aumentaron todo”, concluyó Pinto.

