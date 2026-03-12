Adorni viajó en febrero junto a su familia y un periodista de la TV Pública a Punta del Este en un jet privado

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, viajó a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un vuelo privado junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos miembros de su familia menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública.

Según publicó ElDiarioAr, el viaje se realizó usando un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, que se contrató al operador Alpha Centauri. El valor de cada tramo es de 5800 dólares, pero quien abonó la factura (cuyo nombre todavía no se conoce) habría pagado, gracias a una oferta, 10.000 dólares.

El vuelo salió el 12 de febrero a las 20.21 del aeropuerto de San Fernando, ubicado al norte del Gran Buenos Aires, y finalizó en Laguna del Sauce, Punta del Este, a las 20.56. El retorno, el 17 de febrero, se realizó usando el mismo avión, pero en este caso sin Grandio.

Una de las fuentes le indicó al medio antes mencionado que, cuando arribó a San Fernando, el jefe de Gabinete pidió realizar los trámites de ingreso al país en el hangar de la empresa Aviaser, donde estacionó el Honda Jet que lo había trasladado, para no tener que pasar por las áreas comunes del aeropuerto.

De acuerdo a la investigación de Sebastián Lacunza, Adorni no quiso responder las consultas que le realizaron sobre su estadía en Punta del Este, afirmando que se trata de un tema de su “vida privada”. Lo mismo dijo esta semana, al ser cuestionado por el viaje a Nueva York.

El funcionario fue duramente cuestionado días atrás por el viaje que realizó Bettina Angeletti en el avión presidencial, acompañándolo al Argentina Week, un evento que se desarrollaba del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos.

El funcionario concedió una entrevista al canal A24, donde reconoció lo ocurrido: “Mi mujer estaba en el avión presidencial. Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”.

Adorni agregó que no tuvo que abonar ni un centavo por su esposa: “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque sino no nos íbamos a encontrar”.

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó los viajes de Manuel Adorni con su mujer a Estados Unidos y Punta del Este

El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó que la esposa de Manuel Adorni, Bettina Julieta Angeletti, viajara a Nueva York a bordo del avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Estados Unidos.

“En los primeros 10 segundos de la entrevista, cuando dijo ‘mi mujer viajó en el avión presidencial’, está confesando delitos graves como malversación de fondos, abuso de autoridad, violación de la ley de ética pública, entre otros”, dijo el legislador en diálogo con Splendid AM 990. Y luego ironizó: “Adorni es como el genio de la lámpara, porque su esposa tenía el deseo de viajar a Nueva York y él frotó la lámpara y se lo cumplió, Eso sí, el genio hace milagros y después ve quién los paga”.

Manuel Adorni apuntó al peronismo al abrir la Argentina Week: dijo que el país dejó de ser "tierra arrasada"

Paulón explicó que “el Estado no tiene un mecanismo para que, por ejemplo, se divida ‘a la romana’ la nafta del avión Tango 01 y entre todos pagamos una parte, eso no existe”. Y remarcó que “hace una semana se cansaron de decirnos que había una nueva resolución para restringir las comitivas de viaje, que nadie viajaba en ejecutiva más que los ministros y que Adorni es quien autoriza las excepciones”.

A continuación, acotó que “cuando él dice que Presidencia la invitó (a su esposa) quiere decir que Adorni la invitó, porque la propia resolución firmada por Milei y Adorni hace una semana le delega al jefe de Gabinete la posibilidad de autorizar las excepciones. Ese es el problema cuando vos le levantaste el dedito a todo el mundo”.

Paulón adelantó que Adorni también deberá explicar si viajó en el feriado de carnavales a Punta del Este en un avión privado y decir quién abonó “un vuelo que cuesta unos 20.000 dólares”, porque sino podría incurrir en el delito de “dádivas”.

Adorni anunció en 2024 un decreto para restringir el uso de los aviones oficiales

El episodio de Nueva York quedó rápidamente vinculado al Decreto 712/2024, firmado por el presidente Javier Milei en agosto del año pasado, que buscó ordenar el uso de las aeronaves del Estado y establecer límites claros sobre su utilización.

El artículo 1° del decreto dispone que las aeronaves públicas “no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”. Específicamente, prohíbe su empleo en actividades que puedan ser consideradas propias de una aeronave privada.

El decreto establece que los aviones oficiales, como el ARG-01, deben utilizarse exclusivamente para funciones vinculadas al ejercicio del gobierno o al interés público. La norma también introduce una distinción relevante en su artículo 2°, al señalar que las aeronaves privadas que pertenezcan al Estado —como las de empresas públicas— sí pueden realizar actividades aerocomerciales o de trabajo aéreo si cuentan con la autorización correspondiente de la autoridad aeronáutica. Esa excepción, sin embargo, no alcanza a las aeronaves públicas utilizadas por el Poder Ejecutivo.

“El tema se agrandó demasiado", opinó Guillermo Francos sobre el viaje de Manuel Adorni con su esposa en el avión presidencial

Por su parte, el artículo 3° establece que los servicios de navegación aérea deben otorgar prioridad operativa a las aeronaves públicas, precisamente por su carácter de instrumento del Estado para funciones oficiales.

El decreto también contempla, en su artículo 4°, la posibilidad de celebrar contratos de utilización entre organismos del sector público para compartir aeronaves, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Estado y que la operación no implique fines de lucro.

La normativa fue presentada en su momento como parte de un paquete de medidas destinadas a mejorar el control del sistema aeronáutico argentino y a delimitar con mayor claridad el uso de los recursos aéreos estatales.

