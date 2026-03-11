Manuel Adorni intentó justificar el viaje de su esposa en el avión presidencial a Estados Unidos y su argumentación le valió todo tipo de comentarios y memes en contra. A la lista se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien mencionó al jefe de Gabinete de la misma forma que lo había hecho en otras oportunidades: "Pavorni".

Con un emoji de un pavo y una carita alusiva su sensación ante el hecho, el exmandatario escribió una sola línea: "PAVORNI el deslomado del mes…. paseando con su esposa por NYC".

Es con la misma vara, ministro Adorni

"Deslomado" tiene que ver con la palabra que usó Adorni en su defensa. Básicamente dijo que viajaba a "deslomarse" una semana a Nueva York y que para morigerar el esfuerzo necesitaba la compañia de su esposa. Lo de "el mes" es una obvia alusión a los carteles de las hamburgueserías para estimular a los empleados.

Alberto Fernández ya había llamado "Pavorni" al funcionario en un cruce sobre el conflicto del Gobierno con Paolo Rocca, el dueño de Techint. Días después, volvió a nombrarlo así cundo el exvocero le respondió despué de que el expresidente "carpeteara" a Javier Milei con su pasado "sindicalista".

La "explicación" del viaje de la mujer de Adorni en el vuelo presidencial

El jefe de Gabinete explicó que la posibilidad de que su esposa lo acompañara surgió después de que se modificara el cronograma del viaje oficial. En ese contexto, confirmpo que Presidencia fue quien autorizó su presencia en la aeronave.

Quién es la pareja de Manuel Adorni que acompañó el viaje oficial a Estados Unidos

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, detalló el funcionario.

Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la polémica sobre la presencia de familiares de funcionarios en viajes oficiales, cuando circulaban fuerte las versiones sobre el acompañamiento de su pareja durante la gira.

LT