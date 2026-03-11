El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó este miércoles ante el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, en la causa por presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El dirigente, mano derecha del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, dejó un escrito y evitó responder preguntas.

Toviggino debía presentarse la semana pasada en los Tribunales ubicados en Avenida de los Inmigrantes 1950 por la causa penal por presunta retención indebida de un monto calculado en al menos 19.000 millones de pesos, pero su citación se pospuso después de que decidiera cambiar de abogados. Este jueves, será el turno de Tapia para comparecer ante el magistrado.

"Chiqui" Tapia y Toviggino a declarar: los citaron a audiencia y no podrán salir del país

El dirigente de la AFA ingresó a las 11.05 para cumplir con el trámite judicial, acompañado por su abogado, Marcelo Rochetti. Poco antes de hacerlo, publicó en sus redes sociales una cita del papa Francisco que decía: “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”.

Su salida se registró pasadas las 12, en medio de un fuerte operativo de seguridad, inusual para esa sede judicial. Los efectivos se ubicaron en la puerta de acceso y en una parte del pasillo central. El procedimiento se decidió después de que el juez Amarante le negara al tesorero de la casa madre del fútbol argentino la posibilidad de declarar de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Pablo Toviggino en el ingreso a los tribunales del barrio de Retiro.

En ese momento, el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la AFA, se acercó a la prensa presente en el lugar y expresó que la causa por evasión impositiva contra la entidad es "una cuestión absolutamente política" y no tiene que ver con lo jurídico. "Se va a terminar arreglando políticamente, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei", dijo.

En ese sentido, el letrado opinó que la "embestida" se enmarca en el supuesto deseo del asesor estrella del presidente Javier Milei de "quedarse" con la asociación del fútbol nacional. “¿Qué hay detrás de esto? La AFA no va a ser de la SIDE, la AFA no a ser de Santiago Caputo, va a seguir siendo de los clubes. El Gobierno no va a tener la AFA, que va a seguir siendo de cada club y de cada dirigente que vote en asamblea", añadió.

Por último, concluyó diciendo que el directivo santiagueño "cumplió con la manda judicial de presentarse a indagatoria", aseguró que la AFA "está al día, tiene superávit" y cuestionó la decisión del magistrado de prohibirle la salida del país a Tapia y Toviggino antes de que se presentaran a declarar.

Noticia en desarrollo...