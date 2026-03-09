La decisión del Comité Ejecutivo de Liga Profesional se desarrolló con éxito y no hubo actividad en ninguna categoría entre el 5 y 8 de marzo, en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Si la dirigencia del Fútbol Argentino imaginaba lograr la empatía de los hinchas, tuvo una mala lectura.

Lejos de encontrar cercanía, o afinidad, desde el afuera se palpó resistencia y la sensación de poca representatividad. ¿A dónde apunta la representación de la AFA conducida por Claudio Tapia?

Chiqui Tapia no se detiene: el sorpresivo anuncio que cambia el mapa del fútbol argentino

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante los días de paro, Chiqui Tapia encabezó un multitudinario acto dirigencial en Córdoba, donde defendió el torneo de 30 equipos y anunció la creación de una nueva categoría en el sistema de ligas del interior.

Luego de un fin de semana sin fútbol, las preguntas se multiplican: ¿El Fútbol Argentino es de los hinchas o de los dirigentes? ¿Qué pasa si hay una huelga de hinchas?

NZ