La decisión del Comité Ejecutivo de Liga Profesional se desarrolló con éxito y no hubo actividad en ninguna categoría entre el 5 y 8 de marzo, en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Si la dirigencia del Fútbol Argentino imaginaba lograr la empatía de los hinchas, tuvo una mala lectura.
Lejos de encontrar cercanía, o afinidad, desde el afuera se palpó resistencia y la sensación de poca representatividad. ¿A dónde apunta la representación de la AFA conducida por Claudio Tapia?
Chiqui Tapia no se detiene: el sorpresivo anuncio que cambia el mapa del fútbol argentino
Durante los días de paro, Chiqui Tapia encabezó un multitudinario acto dirigencial en Córdoba, donde defendió el torneo de 30 equipos y anunció la creación de una nueva categoría en el sistema de ligas del interior.
Luego de un fin de semana sin fútbol, las preguntas se multiplican: ¿El Fútbol Argentino es de los hinchas o de los dirigentes? ¿Qué pasa si hay una huelga de hinchas?
NZ