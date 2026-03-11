“Se sacaba y no tenía límites”: una secretaria comprometió al juez Maraniello

María Francos, secretaria y jefe de despacho del juzgado en lo Civil y Comercial Federal 6, aseguró que el juez del fuero Patricio Maraniello “es un violento” y “un maltratador”. La mujer declaró como testigo este martes ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, que analiza más de una decena de causas contra el magistrado, denunciado por maltrato laboral y acoso sexual.

El 1 de septiembre del año pasado, Maraniello falló a favor de Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien había pedido que no se difundan audios supuestamente grabados en la Casa Rosada vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Dicha decisión recibió numerosas denuncias, entre ellas del empresario Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, representado por los abogados Roberto Gargarella, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi y Hernán Gullco. Desde numerosas asociaciones periodísticas denunciaron “censura previa”.

El periodista Mauro Federico, que difundió en el canal de streaming Carnaval los audios que serían del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, también hizo una presentación judicial en contra de la decisión de Maraniello. Dos semanas después de la primera presentación, Karina Milei retiró la cautelar que impedía la reproducción de los audios.

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura la preside el abogado Alberto Maques y el instructor del expediente contra Maraniello es el senador Luis Juez. En la reunión de este martes también estuvo presente el diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca.

Este martes, la funcionaria judicial Francos dijo ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que Maraniello desvió fondos del Estado para su asociación de derecho y que contrató a una ordenanza que, en vez de trabajar para el Poder Judicial, cumplía tareas para esa institución privada. La mujer trabajó con Maraniello cuando el magistrado subrogó el juzgado 6. “No volvería a trabajar con Maraniello, no resignaría mi paz espiritual por nada”, afirmó ante los consejeros.

Francos dijo que la presencia de la ordenanza contratada por el juez “creaba mal clima laboral”. “Maraniello respetaba las formas por WhatsApp, pero cambiaba radicalmente su actitud de manera presencial. Se iba de eje, perdía el equilibrio y te maltrataba. Se sacaba y no tenía límites”, aseguró la testigo.

Maraniello fue denunciado en el Consejo de la Magistratura en 2024, en distintas presentaciones que formularon empleados a través del sindicato Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) y ante la oficina de Bienestar Laboral de la Cámara Civil y Comercial Federal. Las denuncias referían abuso sexual y maltrato laboral por parte del juez.

Los expedientes se unificaron y, a fin del año pasado, el Consejo votó para que el caso pase de la comisión de Disciplina a la comisión de Acusación, que prevé sanciones más graves y abre el camino a una eventual destitución. Para enviar a un juez a juicio político se requieren los votos de la mayoría del plenario del Consejo de la Magistratura.

Ante la comisión de Disciplina ya había declarado el ex camarista Guillermo Antelo quien contó que oyó a una de las víctimas asegurar que Maraniello le exigía “usar pollera y tacos” y que “todos los días entraba a su despacho, la agarraba de la cintura y la besaba”.

En esa misma línea, la camarista en lo Civil y Comercial Federal Florencia Nallar contó ante la comisión que una de las víctimas le dijo que Maraniello la convocó a su casa con excusas laborales y allí habría sido obligada a tener relaciones sexuales. Dijo que la vio en un “estado deplorable”, con miedo de denunciar.

El juez Maraniello se presentó este martes en el recinto del Consejo de la Magistratura junto a su abogado Mario Laporta. La defensa aportó como testigo a la abogada Graciela Fayt, hija del fallecido juez de la Corte Suprema Carlos Fayt y quien integra el instituto de Derecho Animal de la asociación constitucional que creó Maraniello. Graciela Fayt se refirió a la “corrección y respeto en la interacción con otros” de Maraniello y sostuvo que las denuncias por abusos son falsas. “Maraniello es una víctima más de esto que está pasando”, dijo la abogada.

Laporta también interrogó a la secretaria Francos, que insistió en acusar al juez y se refirió a “desmanejos de dinero y maltrato”, según fuentes judiciales a las que consultó PERFIL.

María Fernanda Goudea, que trabajó en el juzgado 6 como prosecretaria administrativa cuando Maraniello era subrogante, también se refirió al “manejo discrecional” del personal por parte del magistrado. Relató que el juez no se excusó en un expediente donde el abogado de una de las partes era miembro de la Asociación y amigo del juez, e incluso detalló que ese letrado la llamaba para que “despachara el expediente fuera del trámite normal”. Aseguró que ascendían quienes eran miembro de la Asociación y reseñó que determinados empleados no trabajaban para el juzgado sino para la entidad privada.

La semana próxima está prevista una nueva reunión de la comisión de Acusación en la que declararán más testigos.