El Gobierno acelera la designación de jueces y audita a 200 candidatos para cubrir 337 vacantes judiciales

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo el inicio del proceso formal para cubrir vacantes en el sistema judicial federal, tras asumir recientemente el cargo en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La medida apunta al nombramiento para 337 cargos distribuidos en 200 jueces, 72 defensores oficiales y 65 fiscales, con el objetivo de reactivar los procedimientos previstos en el Decreto 588/2003 y avanzar luego con el envío de los pliegos al Senado.

Su decisión se produce en medio de una prolongada parálisis en los nombramientos judiciales. Actualmente, cerca del 36,3% de los cargos en juzgados federales y nacionales permanece vacante, lo que obliga a cubrir funciones mediante jueces subrogantes y genera demoras en causas complejas, en materia penal, corrupción y narcotráfico.

A esto se suma la situación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde 174 de los 367 cargos existentes no cuentan con titular designado, según datos oficiales del organismo gubernamental.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El sistema judicial federal enfrenta un colapso con más del 35-40% de cargos vacíos

En parte del proceso de regularización, el Ministerio de Justicia solicitó al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de los postulantes que ya integran ternas elevadas por el Consejo.

Sumado a eso, se realizará una auditoría patrimonial y fiscal para verificar la situación financiera de los candidatos, incluyendo el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Este control es obligatorio antes de que el presidente defina qué pliegos serán enviados al Senado.

Cúneo Libarona dejó el cargo por motivos familiares tras dos años y medio intensos

Además, Mahiques afirmó al asumir el cargo: “Sin seguridad jurídica no hay inversión y sin reglas estables no hay desarrollo”. Según explicó el ministro en declaraciones difundidas por la Agencia Xinhua, el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un sistema judicial más ágil, independiente y moderno, además de destrabar concursos que llevan años sin resolución administrativa dentro del sistema de designación de magistrados.

El mapa de las vacantes en los tribunales federales

El déficit de magistrados en la Justicia presenta niveles críticos y una distribución desigual entre jurisdicciones. En los tribunales nacionales y federales, cerca del 40% de los cargos de jueces permanece vacante, mientras que en el caso de las fiscalías el porcentaje asciende a alrededor del 47%, de acuerdo con relevamientos oficiales.

Sin embargo, la falta de titulares obliga a cubrir juzgados mediante subrogancias temporales, un mecanismo previsto por ley pero que, cuando se prolonga en el tiempo, suele generar demoras en causas sensibles y una mayor sobrecarga.

Ante este escenario, el Gobierno de Javier Milei prevé remitir al Senado de la Nación Argentina un primer paquete de pliegos para iniciar el proceso de designación de magistrados. La estrategia oficial apunta a avanzar por etapas con los nombramientos para comenzar a reducir el atraso acumulado en el sistema judicial.

El proceso incluye publicidad de ternas, opiniones de entidades y envío presidencial al Congreso

El plan de trabajo impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, contempla varias líneas de acción:

Revisión de 80 vacantes cuyos concursos ya finalizaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Evaluación de 53 pliegos que fueron elevados previamente al Poder Ejecutivo en 20 concursos distintos , pero que nunca llegaron a tratarse en el Senado.

Actualización de antecedentes y controles patrimoniales de los postulantes antes del envío formal de sus candidaturas.

Con este movimiento, la administración libertaria busca romper la inercia del primer tramo de gestión, período en el que el Congreso no concretó designaciones de nuevos magistrados.

MV / EM