El Consejo de la Magistratura habilitó la feria judicial para tratar las denuncias contra los jueces Maraniello y Salmain

La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles por unanimidad habilitar la feria judicial del mes de enero para tratar las denuncias contra los jueces Alejandro Maraniello -que tiene 11 causas en su contra, incluidas acusaciones por abuso sexual- y Gastón Salmain, magistrado federal de Rosario, acusado penalmente de haber dictado fallos judiciales a cambio de coimas.

Juez Marianello

En el proceso contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, señalada por el manejo de la causa en la que se detuvo a una militante política por escrachar al entonces diputado José Luis Espert, y la mantuvo presa durante días (y también a su mamá), la comisión decidió incorporar al expediente notas periodísticas del momento en que el expediente estaba en secreto de sumario y votó a favor de llamar declarar a Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto.

Una por una, qué dicen las 11 denuncias contra el juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei

Votaron por la habilitación de la feria judicial todos los consejeros presentes: Luis Juez, Alberto Maques, Cesar Grau y los diputados Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (que participó por zoom por cuestiones de salud). Aunque no integran la comisión, también se sumaron la académica María Fernanda Vázquez y el juez Diego Barroetaveña.

Sandra Arroyo Salgado

La comisión de Acusación decidió además citar por el artículo 20 del reglamento, que es equivalente a una indagatoria en un proceso penal, al juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, quien ya está procesado por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidos contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género.

Al inicio de la reunión de la comisión, poco después de las 11, presentó su descargo el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, denunciado por expresiones antisemitas y xenófobas difundidas a través de sus redes sociales. “Si en 40 años no he tenido imputaciones de esta naturaleza qué es lo que ha ocurrido entonces, ¿me he convertido entonces en un antisemita o se ha expuesto un genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel?”, dijo el magistrado.

“Debí evitar esas respuestas ejerciendo la virtud de la prudencia, pero quiero agregar que los jueces como ciudadanos también son hombres”, sostuvo y cuestionó a la diputada Sabrina Ajmechet (ex PRO, actual LLA), que lo denunció porque –dijo- previamente la legisladora se burló “de la Santísima Virgen”. López reivindicó su derecho a defender la soberanía de las Islas Malvinas a través de sus redes sociales.

La reunión de este miércoles, la última del año de la comisión de Acusación, fue también la despedida de Luis Juez como presidente del espacio. “Fue un año duro y trabajoso”, dijo el senador por Córdoba que será reemplazado, a partir de enero, por el consejero-abogado Alberto Maques. Al despedir a Juez y tras la votación que habilitó la feria judicial del mes de enero, Maques bromeó: “Voy a traer la pelopincho” al edificio de la calle Libertad al 700, donde funciona el Consejo de la Magistratura.

Juez anunció que este jueves se conocerá la sentencia en el juicio político contra el juez federal Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, acusado de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a partir de la presunta sustracción de 144 monedas de oro que estaban bajo su custodia.

Las causas contra Maraniello y Salmain

Maraniello es juez en lo Civil y Comercial Federal. El 1 de septiembre falló a favor de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al rechazar la difusión de audios con su voz vinculados en principio a la causa por presuntas coimas en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a las que se refirió el desplazado Diego Spagnuolo.

Juez Federal Gastón Salmain

Para ese momento ya acumulaba denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura por acoso sexual y maltrato laboral y tras el fallo -que desde FOPEA se consideró como un intento de ejercer la censura previa- fue acusado por prevaricato y por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de Salmain, un grupo de fiscales de Rosario investiga al juez en una causa por asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho, corrupción y encubrimiento. En paralelo, el magistrado es investigado en el Consejo de la Magistratura por haber mentido en su CV sin revelar que había sido echado, como empleado, del Poder Judicial y en 2023, cuando ya ejercía como juez, fue acusado penalmente de dictar una medida cautelar a cambio de una coima, confesada por un arrepentido, de haber intentado intervenir ante fuerzas de seguridad en el trámite del secuestro de su celular y de haber tramitado irregularmente expedientes previsionales.

También se habilitó la feria en la causa contra el juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava, para escuchar a nuevos testigos y sumar prueba documental.

