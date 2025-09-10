Diego Morales: "La Justicia decidió que el fallo que prohíbe pasar los audios de Karina es discutible"

Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, afirmó que la Justicia decidió que el fallo que prohíbe reproducir los audios de Karina Milei "es discutible” y calificó la decisión como "un escándalo jurídico". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que la resolución del juez Maraniello habilitó las apelaciones presentadas por distintas organizaciones y especialistas en libertad de expresión, lo que permitirá conocer el expediente y ampliar el debate judicial sobre la medida.

Diego Morales es el director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina (CELS). Es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con experiencia en litigio estratégico en derechos humanos, especialmente en temas de migrantes, derechos sociales y juicios por delitos de lesa humanidad.

¿Qué significó lo que pasó ayer en el tribunal del juez Maraniello, dando curso a todas las apelaciones, una de ellas era la del CELS?

La Justicia decidió que el fallo que prohíbe pasar los audios de Karina es discutible. Algunas organizaciones, pero sobre todo muchos especialistas en materia de libertad de expresión, están planteando que la decisión roza lo que se denomina un escándalo jurídico. Y en ese sentido, el juez habilitó las distintas apelaciones que se presentaron en contra de la decisión.

Algunos actores, como en el caso suyo, presentaron una apelación concreta y directa ante la Cámara Federal Civil y Comercial. Otros actores, como en nuestro caso, junto a Amnistía Internacional y a SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), presentamos un escrito pidiendo conocer qué había en el expediente, porque una de las particularidades de esta decisión es que nadie podía conocer o saber qué es lo que había presentado en este caso Karina Milei y su abogado.

Entonces, el juez lo que hizo en su decisión no solo fue reconocer la procedencia de las apelaciones que se presentaron, sino darnos tiempo para conocer todos los antecedentes vinculados a ese caso. Es decir, qué pidió la señora Karina Milei, qué medidas de prueba están planteadas y qué tipo de proceso habilitó la señora Karina Milei.

Lo que vimos es que es una decisión que se basó exclusivamente en un pedido que hizo la señora Milei, que se llama medida cautelar autosatisfactiva. Es decir, se agota y se cierra con la resolución del juez. No tenemos, ni usted ni nosotros como CELS y otras organizaciones, la posibilidad de discutir más allá de la decisión que tomó el juez. Es una decisión extremadamente delicada porque está pensada para la protección de derechos humanos.

En el caso de aquellas personas que necesitan una operación de urgencia y por distintas razones el hospital se niega, puede ser que el juez ordene la operación y la conclusión de esa operación agote la protección judicial que esa persona requirió. Pero en este caso, estamos hablando de un supuesto muy distinto, que tiene que ver con la libertad de expresión, la prohibición de la censura previa y la discusión de asuntos de interés público. Es decir, es algo que no se agota en la medida en sí, sino que requiere un debate judicial mucho más amplio.

Es una buena noticia para la democracia. Finalmente, la Cámara va a terminar decidiendo qué es lo que decidió este juez, y todo parece indicar que hay un consenso de que fue escándalo jurídico.

Así es. Vamos a tener la posibilidad de que se amplíe el debate y que puedan ser escuchadas personas como usted, organizaciones como en nuestro caso y otros actores, los propios periodistas que fueron indicados en la demanda, porque tampoco se demanda a nadie en concreto. Tenemos casos donde el demandado puede ser la empresa Google. En otros casos, el demandado puede ser un canal específico de televisión. Acá no, no hay demandado. Es decir, toda la sociedad se privó de conocer o saber qué contenían esos audios, pero sin ningún destinatario en particular acerca de quién tiene que defenderse. Por suerte, bueno, distintos actores aparecieron para defender el derecho a la comunicación.

Quiero agradecer al CELS, además que siempre, a lo largo de los años, con distintos gobiernos, nos acompañaron también, como en el caso de Menem, en el caso de Néstor Kirchner y ahora en el caso de Milei.

