Carrió apuntó contra Javier y Karina Milei: "Son una pareja perversa"

"La pareja presidencial es una pareja perversa, que goza de la crueldad y está llena de codicia". La frase es de Elisa Carrió, la dirigente de la Coalición Cívica (CC), que no dudó en fustigar a los hermanos Javier y Karina Milei tras la derrota electoral y la foto difundida por el presidente donde se lo ve en la punta de su "mesa política" con una sonrisa desafiante, rodeado de sus funcionarios. La exlegisladora anticipó que los denunciará después de octubre por hechos de corrupción en Salud.

Consultada sobre el resultado de las elecciones bonaerenses en A24, Carrió se mostró conforme. “Pasó lo que tenía que pasar, cuando un Gobierno expone la perversidad, que no es la crueldad, es algo más, la perversión es gozar de la crueldad (...)”, explicó en referencia al trato que le da la gestión libertaria a las personas con discapacidad y a los jubilados, entre otros sectores.

“Estoy contenta con el resultado”, ratificó, al mismo tiempo que indicó que el peronismo sacó los votos que sacó siempre, pero que esta vez ni las fuerzas de seguridad federales votaron al Gobierno dada la “perversidad del ajuste” y los salarios bajos, por lo que la derrota se debería más a la pérdida de votos del oficialismo nacional.

Según Carrió, la culpa del fracaso de LLA no es de Sebastián Pareja, sino de Santiago Caputo

En esa línea, Carrió sostuvo que muchas personas que pertenecían al electorado de Juntos por el Cambio quedaron huérfanos por falta de opciones políticas entre el peronismo y La Libertad Avanza. “El problema es que en sustitución de quienes representaban los valores republicanos y la lucha contra la corrupción se superpuso un aventurero bancado por el establishment, que terminó siendo apoyado por Mauricio Macri”, señaló.

De acuerdo a su análisis, el error fue de “analistas y comunicadores” que creyeron que Juntos por el Cambio era el exjefe de Estado del PRO, sin considerar el aporte que hacían otras fuerzas, como la CC o la UCR.

Por otro lado, descartó que el armador Sebastián Pareja haya sido el responsable de la derrota de LLA y apuntó contra el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Todo el mundo dice 'la culpa es de Pareja'; no, es la estrategia. ¿Quién levantó al kirchnerismo en esta campaña, quién jugó a la polarización?", cuestionó.

En otro tramo de la entrevista, además de caracterizar como perversos a los hermanos Milei, Carrió se despachó contra todo el núcleo familiar, considerando que allí está el origen de la corrupción: “Los Milei son ilegales”, dijo. “Un hombre que manejaba un colectivo de repente maneja 20 líneas”, cuestionó sobre el padre del presidente y continuó: “Tienen departamentos en Miami, no tienen nada en blanco, no tienen una factura de nada”.

Por esa razón, anticipó que luego de las elecciones de octubre denunciará la corrupción que, según dijo, existe en Salud, que tendía un esquema similar de coimas como el revelado en Discapacidad. Al mismo tiempo apuntó contra el ministro de esa cartera como uno de los posibles responsables: “(Mario) Lugones es lo peor del negocio de la Salud”.

Carrió festejó que, en el triunfo del peronismo, perdió el kirchnerismo

En cuanto al rendimiento del peronismo, Carrió también se mostró satisfecha. Desde su mirada fue una elección que en la disputa interna del peronismo ganaron los intendentes frente a una derrota del kirchnerismo.

“El cristinismo fue vencido el domingo, esta es una de mis alegrías. O sea, el peronismo gana, pero Cristina pierde. No hablen más del kirchnerismo, se terminó el kirchnerismo, ganaron los intendentes. Fue positivo en términos de la renovación del peronismo”, expresó y consideró que si bien Axel Kicillof está en sus antípodas, es “un chico educado, normal, que tiene su familia” y que “entra dentro el margen de la convivencia histórica argentina”.

