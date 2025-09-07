Norberto Milei llegó a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, votó en el Instituto Pedro Poveda del partido bonaerense de Vicente López rodeado de un fuerte operativo de seguridad.

El hombre de 82 años llegó al mismo colegio al que concurrió su hija, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien no lo acompañó como sí lo había hecho en ocasiones anteriores.

Norberto Milei arribó al establecimiento en una camioneta negra con vidrios polarizados junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por dos custodios que lo ayudaron a caminar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei estuvo cinco minutos en el lugar y se retiró sin formular declaraciones a la prensa, al tiempo que unas “13 personas, entre hombres y mujeres” participaron del operativo de seguridad privada.

Karina Milei votó al mediodía



La hermana del presidente, Karina Milei, había votado al mediodía en el mismo Instituto Pedro Coveda, en medio de un amplio operativo de seguridad encabezado por efectivos de la Casa Militar de la Nación. Al llegar al lugar rechazó el contacto con los medios y dijo: “No hablo”.

Sergio Massa: "La provincia de Buenos Aires va a mostrar hoy que recorre un camino, como en 2023"



Sin embargo, Karina Milei brindó breves declaraciones al canal LN+ mientras esperaba en la fila para ingresar al cuarto oscuro y se limitó a remarcar: “Es importante, la gente tiene que venir a votar”.

