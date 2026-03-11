Una encuesta nacional de la consultora Giacobbe y Asociados reveló que la imagen negativa del presidente Javier Milei alcanzó el 49,6% durante febrero, mientras que la imagen positiva se ubicó en el 41,7% y la regular en el 6,5%.

El resultado marca una brecha de 17 puntos porcentuales respecto del mejor momento de valoración del mandatario, registrado en mayo de 2024, cuando el Presidente alcanzaba 58,7% de imagen positiva.

El sondeo fue realizado entre el 23 y el 27 de febrero de 2026, sobre una muestra de 2.500 casos en todo el país, con un margen de error del 2%.

El informe de Giacobbe y Asociados también midió la imagen de otras figuras de la política nacional. En el ránking de valoración positiva, Patricia Bullrich aparece como la dirigente con mejor desempeño: 42,9% de imagen positiva, aunque su imagen negativa llega al 50,1%.

Más atrás se ubicó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 29,6% de imagen positiva, mientras que Cristina Fernández de Kirchner registra 23,6% de imagen positiva frente a un 56% de imagen negativa.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri alcanza 14,9% de imagen positiva y 54,8% de negativa, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel obtiene 10,7% de aprobación y 55,9% de rechazo.

El estudio también consultó a los encuestados sobre posibles candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2027, tanto del oficialismo como de la oposición.

Dentro de La Libertad Avanza, el nombre más mencionado fue el del propio Javier Milei, seguido por la opción “nadie”. En un segundo escalón aparecen Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, con menciones menores.

En el caso del peronismo, la figura más elegida fue Axel Kicillof, mientras que “nadie” volvió a aparecer como la segunda respuesta más mencionada. También surgieron como opciones Cristina Kirchner, Juan Grabois y la categoría “cualquiera”, lo que refleja un nivel significativo de dispersión en el espacio opositor.

Cómo perciben los argentinos la situación del país

El informe incluyó además una pregunta orientada a medir la percepción emocional de los argentinos sobre el país. Para eso, los encuestadores plantearon un escenario: “Imaginá que sos psicólogo y Argentina es tu paciente. ¿Qué frase diría al entrar a la primera sesión?”

La respuesta más elegida fue “Creo que puedo salir adelante”, con 41,3% de las respuestas, lo que sugiere un clima de expectativa moderadamente optimista. En segundo lugar se ubicó la frase “Estoy cada vez peor”, con 31,4%, seguida por “Tengo miedo de lo que viene”, con 14,7%.

Por último, apenas el 6,3% eligió la opción “Estoy siempre igual, no puedo cambiar”, la alternativa que reflejaba una percepción de estancamiento.

