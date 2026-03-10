Ratificaron que seguirá el juicio en la causa "Cuadernos" y citaron a Cristina Kirchner para que declare el martes

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó los planteos de las defensas en la causa “Cuadernos” que habían objetado la utilización de la Ley del Arrepentido, el presunto “forum shopping” y la validez de los acuerdos de colaboración de los arrepentidos, y ratificó así la continuidad del juicio, en el que a partir de la semana que viene declararán los acusados.

Para el martes 17, están citados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido (detenido en la cárcel de Ezeiza) y quien era su segundo, Roberto Baratta. También deberán acudir a tribunales el ex subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Enrique Llorens y los ex secretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Javier Lazarte, y Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S.A.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En "QR!" analizaron el giro en la causa cuadernos: "Se construyó apretando gente"

Los acusados tienen el derecho de no declarar, pero el tribunal aclaró que aunque no lo hagan deben presentarse a la audiencia, en el edificio de Comodoro Py 2002. El resto podrá seguir el juicio de manera virtual.

A partir de las 9:40 de este martes el juez Enrique Méndez Signori (que integra el tribunal junto a Fernando Canero y Germán Castelli) leyó el rechazo al planteo de nulidad, encabezado por Carlos Beraldi, el abogado de la ex presidenta, y la mayoría de los imputados. Las defensas advirtieron sobre la veracidad de los cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno a través de una pericia técnica, que presentaban alteraciones en algunos ejemplares. Y la defensa de la ex presidenta subrayó que las confesiones de los 31 imputados colaboradores se realizaron bajo extorsión, lo que anularía su utilización.

Causa Cuadernos: un empresario denunció que fue coaccionado y pidió retirar su testimonio

El tribunal consideró que los planteos de nulidad de las defensas, la inadmisibilidad o comparecencia de testigos, o modificaciones de los documentos ya habían sido tratados y descartados en instancias previas.

“No se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido”, aseguró el tribunal respecto del planteo de las defensas.

Ya se había pronunciado a favor de la continuidad del juicio la fiscal Fabiana León, quien también solicitó rechazar las nulidades y avanzar en el proceso.

Una “intromisión a la independencia de la justicia”

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, rechazó los dichos del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, en el que señaló, respecto de la ex mandataria: “Va a seguir presa”. Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Constitución, en San José 1111, por la condena en la causa “Vialidad”. Abogados defensores consideraron dicha afirmación como una “intromisión a la independencia de la justicia”.

Cuadernos: el juicio oral avanzó en la lectura de la acusación sobre el tramo "La camarita"

Sobre la Ley del Arrepentido, Méndez Signori dijo que “cuando los imputados prestaron colaboración la ley ya estaba vigente”. Así, el tribunal indicó que no corresponde discutir en esta instancia la validez de una normativa aplicada y respaldada por instancias superiores.

”Estamos acá, con mis colegas para garantizar un juicio justo y adecuado a las garantías de la Constitución”, remarcó Méndez Signori durante la audiencia, que se llevó adelante de manera virtual, este martes.

Imputados: ex funcionarios y empresarios

El juicio por la causa “Cuadernos” comenzó en noviembre pasado. Junto a CFK, están imputados 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos ex choferes, quienes están acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo, entre 2003 y 2015, la cual (según la hipótesis de la fiscalía) montó un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y de transporte a cambio de adjudicaciones de contratos estatales.

Entre los empresarios se encuentran imputados Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone, señalados por participar de acuerdos ilegales para repartirse contratos y garantizar beneficios económicos indebidos.