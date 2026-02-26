En "QR!" analizaron el giro en la causa cuadernos: "Se construyó apretando gente"

La causa conocida como los cuadernos volvió al centro del debate público luego de nuevas revelaciones analizadas en el programa "QR!", emitido por Canal E, donde se abordaron denuncias sobre supuestas presiones ejercidas sobre empresarios durante la etapa inicial de la investigación judicial.

La periodista Irina Hauser explicó que, en esta fase del juicio oral, comenzaron a surgir planteos de defensores que aseguran que algunos empresarios declararon bajo coacción y ahora buscan retirar o invalidar esos testimonios.

“Está pasando algo muy importante en esta etapa del juicio”, señaló Hauser, al describir que abogados defensores comenzaron a denunciar amenazas y presiones vinculadas a las declaraciones de los denominados “arrepentidos”.

Denuncias de coacción y pedidos de nulidad

Según se detalló en el programa, el abogado Pablo Medrano —defensor del empresario Mario Robela, titular de la constructora Robela Carranza— sostuvo que su cliente habría declarado bajo presión judicial durante la investigación encabezada en ese momento por el juez Claudio Bonadio.

Los planteos apuntan a que los empresarios habrían sido incentivados a colaborar con la Justicia bajo la amenaza de prisión preventiva, lo que ahora motiva pedidos formales para anular esas declaraciones.

De prosperar estos reclamos, podrían verse afectadas piezas centrales del expediente, ya que gran parte de la causa se apoyó en testimonios de imputados colaboradores.

Claves para entender qué es la causa "Cuadernos de la Corrupción"

Durante el análisis televisivo también se revisó el inicio del caso, que se originó a partir de las anotaciones atribuidas al chofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos describían supuestos recorridos vinculados a pagos ilegales en la obra pública.

Hauser recordó que el defensor oficial de Centeno pidió la nulidad de su primera declaración al argumentar que habría sido realizada sin asistencia legal adecuada. Según la reconstrucción presentada en el programa, el abogado particular del imputado se encontraba en los tribunales pero no habría sido autorizado a intervenir.

“Lo que estamos escuchando es un escándalo. Esto es el origen de una megacausa”, afirmó la periodista al analizar el impacto institucional del caso.

Qué puede pasar ahora en el juicio

Los pedidos de nulidad deberán ser evaluados por el tribunal oral luego de escuchar a la fiscalía y a las querellas. La decisión será clave para determinar si los testimonios cuestionados continúan siendo válidos dentro del proceso.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, los propios empresarios deberán declarar próximamente ante el tribunal, instancia en la que podrían ratificar o modificar sus versiones iniciales.

