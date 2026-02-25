Causa Cuadernos: un empresario denunció que fue coaccionado y pidió retirar su testimonio

Se reanudaron en el Tribunal Oral Federal número 7 las audiencias del juicio por la causa bautizada como “Los Cuadernos de las Coimas”, donde la expresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada. Al comienzo de la jornada se presentaron nuevas recusaciones y planteos, incluyendo el pedido de Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., quien solicitó la nulidad de su testimonio como imputado colaborador, afirmando que fue obligado a declarar como arrepentido y expresando su deseo de retirar su testimonio del caso.

La Agencia Noticias Argentinas informó que el exempresario, a través de su abogado defensor, Pablo Medrano, aseguró que prestó testimonio bajo “coacción” y que doblegaron su voluntad usando la amenaza de dejarlo preso. De acuerdo al letrado, es “un mecanismo incompatible con el Estado de Derecho” que se usó de forma sistemática durante todo el proceso.

Rovella había declarado haber realizado pagos ilegales que eran presentados como aportes para campañas políticas. Ahora solicitó que se deje sin efecto esa confesión, ofreciendo una reparación económica de aproximadamente 500.000 dólares para extinguir la acción penal. El tribunal deberá decidir si acepta este planteo.

En paralelo, Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, presentó una recusación contra el juez Fernando Canero. La presidencia del tribunal determinó que el planteo sea tramitado por secretaría para no detener la audiencia.

Otras objeciones procesales fueron realizadas por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien cuestionó el origen de la causa, denunciando un supuesto “forum shopping” y acusando al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli por usar la figura del arrepentido.

Por su parte, la defensa de Roberto Baratta habló del vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio, condenado por espionaje ilegal y extorsión; mientras que los representantes legales de Julio De Vido remarcaron que el exministro fue absuelto en la causa Vialidad del delito de asociación ilícita.

Cuando el tribunal responda los planteos preliminares, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de decidir si se avanza hacia la siguiente etapa: producción de prueba e indagatorias.

Cristina Fernández y Julio De Vido

Qué es la causa Cuadernos

Según la acusación, entre 2003 y 2015 se creó un sistema de recaudación ilegal donde empresarios de la construcción, la energía y el transporte daban importantes sumas de dinero para ser beneficiados con obras públicas. De acuerdo a la hipótesis fiscal, ese sistema tenía, por lo menos, dos canales complementarios, y su presunta jefa era Cristina Kirchner.

El caso se hizo conocido el 1 de agosto de 2018, cuando el juez federal Claudio Bonadio (fallecido en 2020), ordenó detenciones y allanamientos tras la publicación, en el diario La Nación, de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien fue un importante funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

Oscar Centeno

En los ocho cuadernos escritos por Centeno aparecían mencionados traslados de bolsos con dinero desde constructoras y proveedoras del Estado hacia las oficinas oficiales. Cristina Kirchner ya calificó en otras oportunidades al proceso como un “show judicial”, argumentando que se utiliza con fines políticos y que distrae la atención de otros temas de agenda nacional.

