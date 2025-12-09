Comenzó la octava audiencia de la causa Cuadernos

Apenas pasadas las 13:45 de este martes comenzó una nueva audiencia en la causa “Cuadernos” que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 y que tiene como imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario del área Roberto Baratta y decenas de empresarios.

Durante la jornada de este martes, la octava desde que comenzó el juicio, el TOF 7, se continúa con la lectura de los requerimientos por la "La Camarita". Se trata de un expediente del año 2018 que se desprende de la causa madre y en el que se investiga sobornos que tendrían como origen a la Cámara de la Construcción.

Noticia en desarrollo