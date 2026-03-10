El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartieron mesa en la cena de bienvenida de Expoagro en San Nicolás. Los dirigentes se saludaron brevemente, antes de dar sus opiniones sobre la actualidad del mundo agropecuario.

Desde un móvil para LN+, le preguntaron a Macri si le había dicho algo a Kicillof en su saludo, “que lo quiero mucho”, respondió con ironía. “No tuve la oportunidad (de hablar con él). Solamente fue un saludo formal, como corresponde a la gente educada”, agregó.

Además, sobre su relación con Javier Milei, dijo “hace rato que ya no hablamos”.

La presencia de Axel Kicillof fue un gesto político al campo, sector históricamente enfrentado al kirchnerismo por sus políticas impositivas. El gobernador aprovechó la oportunidad para señalar que la crisis actual afecta específicamente a la provincia de Buenos Aires y culpó a las medidas del gobierno nacional por el cierre de 6.000 empresas y la restricción de diez puntos en la coparticipación.

“A pesar del contexto económico nacional seguimos acompañando con créditos de nuestra banca pública, obras en caminos rurales y programas para promover el crecimiento del sector productivo y el desarrollo de la provincia y del país, porque así entendemos el federalismo”, publicó el mandatario en su cuenta de redes sociales.

En su charla con la prensa local, el gobernador expresó “con las ideas de Milei empieza a haber excedentes de todos los productos que entran y nuestra industria metalúrgica, del plástico, las jugueterías cierran. Se perdieron 300 mil puestos de trabajo. El 40% de toda la producción ocurre en el territorio bonaerense y veo todo con preocupación”.

Por otra parte, Macri definió al agro como uno de los sectores más dinámicos de la economía y respaldó las políticas de Milei. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto estúpido que castiga al productor y al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”. El expresidente también se refirió a la complejidad en las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea debido a la alta competitividad de la actividad agropecuaria regional.

La cena tuvo lugar en el Hotel Colonial de San Nicolás y convocó a más de 700 expositores, empresarios y dirigentes políticos. Entre los asistentes estuvieron el diputado nacional Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, y el intendente local Santiago Passaglia. Axel Kicillof participó acompañado por parte de su gabinete, entre ellos los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Javier Alonso (Seguridad), además del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

En la mesa principal, Mauricio Macri se ubicó entre José Claudio Escribano, periodista, directivo del diario La Nación y presidente de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), y José Aranda, del Grupo Clarín. Por su parte, Axel Kicillof se sentó junto al director de La Nación, Fernán Saguier.

Expoagro, el evento del sector agropecuario

Uno de los temas centrales del encuentro fue el reclamo por la eliminación de las retenciones, de parte de productores y empresarios, que esperan que el gobierno avance en la reducción de la carga impositiva al sector.

Del evento, que desde hace diez años se realiza en San Nicolás, también participan otras autoridades políticas del país, entre ellas el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Desde esa provincia volvieron a reclamar al Poder Ejecutivo una reducción de la carga impositiva.

“Santa Fe llega a esta Expoagro a ratificar su compromiso con el interior productivo. No venimos con las manos vacías: traemos herramientas financieras concretas para que la inversión en maquinaria no pare. Sin embargo, la financiación no alcanza si no hay previsibilidad. Por eso insistimos: es urgente un sendero de baja de retenciones. No se puede pedir inversión a largo plazo con reglas de corto plazo”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

