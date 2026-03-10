Expoagro: “Los bancos estamos muy activos buscando acompañar a los productores”

El gerente de Banca Agropecuaria, Hernán Busch, pasó por Canal E y se refirió a que, en el marco de Expoagro 2026, el sector financiero volvió a posicionarse como un actor clave para acompañar las inversiones del agro.

Hernán Busch señaló que la muestra comenzó con expectativas muy positivas tanto para los productores como para las entidades financieras. “La verdad que una feria que llegamos con muchas expectativas, se viene ya falsificando desde la previa, digamos, a que arranque”, afirmó.

Oportunidades de negocios para el productor agropecuario

Según explicó, el productor llega a la exposición con una agenda clara de inversión: “El productor va a venir acá a buscar oportunidades para hacer negocios, a ver en dónde puede invertir y qué puede comprar”.

Busch destacó especialmente la presencia de maquinaria e insumos en la muestra. “Claramente el interés en ir a buscar maquinaria, la oferta es enorme”, sostuvo.

El rol de los bancos en el acompañamiento a los productores

Además, remarcó el rol de los bancos en facilitar el cierre de operaciones dentro de la feria: “Los bancos estamos muy activos buscando acompañar a los productores para que puedan hacer negocios”.

Uno de los ejes principales del financiamiento este año está orientado al crecimiento de la ganadería. El entrevistado explicó que el sector tiene un enorme potencial productivo. “Vemos que hay, y esto se viene hablando este año, el enorme potencial que tiene Argentina en cuanto a la ganadería y el crecimiento que tiene que tener todavía el rodeo argentino”, planteó.

En ese marco, adelantó nuevas líneas de crédito específicas para el sector: “Vamos a estar lanzando una línea para poder financiar a largo plazo poniendo, digamos, simplificando el proceso de poner en silla los animales para poder tener hasta cinco años de plazo para las inversiones relacionadas a la ganadería”.