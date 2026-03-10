Red de Mujeres Rurales en Expoagro: son “mujeres que quieren solucionar problemas de la ruralidad”

La vicepresidente de la Red de Mujeres Rurales, Ana Laura Sayago, evaluó en Canal E que la participación femenina en el sector agropecuario sigue ganando protagonismo en Argentina.

Ana Laura Sayago señaló que la feria se convirtió en un punto de encuentro clave para integrantes de la red de todo el país. “Hoy va a ser un día bastante interesante. Tenemos un primer panel luego en la embajada de Alemania, quien nos recibe a la querida red, con algunos testimonios de algunas socias, y empezamos un poquito la agenda de Expo Agro de esa manera”, planteó.

Crece la concurrencia de las mujeres

Asimismo, destacó el carácter federal de la convocatoria y el entusiasmo de las participantes: “Están llegando mujeres de todas las provincias, desde Córdoba a La Rioja, vinieron de Chaco, desde El Impenetrable, desde Buenos Aires, bueno, muchos lugares del país, y vamos a encontrarnos todas aquí en Expoagro”.

Sayago explicó que la organización nació a partir de un proceso de articulación entre mujeres vinculadas al sector productivo durante un encuentro internacional. “Somos una asociación civil que establecimos nuestra personería jurídica ya hace dos años, pero venimos trabajando desde el momento en que se realizó el G20 en Argentina, y se realizó aquí también el W20”, sostuvo.

El rol de las mujeres en el agro

Ese encuentro permitió identificar el potencial de articulación entre mujeres del sector rural: “Ahí nos encontramos diversas mujeres de diversos sectores productivos, donde dijimos, bueno, hay un potencial muy grande en las mujeres de reunirse, generar proyectos, ideas, actores”.

La entrevistada remarcó que el objetivo central de la red es trabajar en soluciones para los problemas estructurales de la ruralidad. “Mujeres que tengan ganas de poner esa energía en solucionar problemas de la ruralidad, como infraestructura, conectividad, oportunidades, capacitaciones, financiamiento”, expresó.