Se viene Expoagro 2026: “La muestra agroindustrial a cielo abierto más grande de la región”

Cuenta regresiva para una nueva edición de Expoagro, del 10 al 13 de marzo, el predio ferial y autódromo de San Nicolás volverá a ser el epicentro del sector con la realización de Expoagro 2026 edición YPF Agro. En este contexto, este medio se comunicó con Eliana Esnaola, jefa de prensa de Exponenciar.

“Expoagro es la muestra agroindustrial a cielo abierto más grande de la región, estamos celebrando 20 años y hemos transitado muchos sitios, uno se pone a pensar todo lo que pasó al principio, quienes han ido saben que era una Expo itinerante que fue pasando por diferentes localidades como Junín, Ramallo, Varadero, hasta que en el 2017 tiene su sede estable que es allí en el predio ferial y autónomo de San Nicolás donde se va a realizar ahora durante estos cuatro días”, explicó Eliana Esnaola.

Cuántos expositores habrá en el evento

Uno de los datos más relevantes de la edición 2026 será la participación de más de 700 expositores, con presencia de empresas de maquinaria, insumos, servicios y tecnología aplicada al agro: “Para esta Expo hay más de 700 expositores que de hecho en estos días ya se está empezando el armado, es muy grande y se trabaja con mucha anticipación, digamos que termina una Expo y se empieza a planear la otra”.

La muestra también incluirá 12 plots con cultivos en pie, espacios donde las empresas exhiben tecnologías aplicadas directamente en el campo. “Los plots para quienes no saben son ensayos de cultivos en pie, es decir, hay empresas que hace tiempo ya empezaron a sembrar cultivos y del 10 al 13 quien guste puede visitarlas y conocer digamos esa tecnología de primera mano, no ver solamente la semilla de esa tecnología sino conocerla y poder tocarla”, planteó Esnaola.

Expectativa por las promociones de los bancos

Asimismo, mencionó que, “va a haber 11 ciudades financieras públicas y privadas, también algunas plataformas financieras, que eso es uno de los grandes atractivos de Expoagro, porque justamente son los bancos los que llevan estas promociones que todos esperan conocer, para ver cómo aprovecharlas y empezar a hacer negocios esos días”.

La ganadería tendrá nuevamente un lugar destacado dentro de la exposición. Según la entrevistada, el crecimiento del sector se reflejará en múltiples actividades. “Va a tener una gran puesta en escena también lo que es la ganadería, que hace años viene ganando terreno y en la última edición se notó mucho con un gran acompañamiento de las razas”, afirmó.

Además, se realizará la segunda edición de Expoagro Avanza y habrá remates ganaderos durante toda la semana: “Ya desde el lunes remates hasta el sábado, van a haber nueve consignatarias haciendo remates, creo que vamos a estar en diez o un poco más de remates”, detalló.