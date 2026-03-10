En la Expoagro 2026 se va a presentar “el dron más grande de Latinoamérica”

En el marco de la Expoagro 2026, realizada en el predio ferial de San Nicolás, la empresa Villanueva Drones presentó el King 150 MAX, un equipo que se posiciona como el dron agrícola más grande de Sudamérica. En este contexto, este medio se comunicó con el ingeniero agrónomo, José Depetris.

José Depetris destacó la relevancia del lanzamiento y el impacto que genera en el sector. “Villanueva Drones es la primera vez que se presenta acá en la Expoagro, con una muy buena excusa, que es justamente presentar el dron más grande de Latinoamérica”, planteó.

Los beneficios que ofrece el dron para la producción

Según detalló, el equipo fue diseñado para responder a las necesidades de los productores argentinos, que suelen operar en extensiones de gran escala: “Principalmente son dos, una es su ancho de trabajo, lo que repercute en una productividad a la hora de hacer estrellas en el campo, la pulverización o la siembra, tiene una muy buena productividad, sumado a su capacidad de tanque”.

El drone incorpora un sistema de tanques de gran volumen que le permite cubrir amplias superficies en menor tiempo. “Los dos tanques, tanto el tanque de líquidos, que tiene 120 litros y 150 litros sólidos, que tiene 170 litros, hace que el dron tenga una productividad, medidas en hectáreas por hora, que no hay en el mercado argentino actualmente”, sostuvo Depetris.

La utilización del dron y mayor eficiencia en las tareas agrícolas

Luego, manifestó que este salto tecnológico representa una oportunidad concreta para mejorar la eficiencia en las tareas agrícolas: “Por eso, la verdad que nos llena de orgullo presentar esta tecnología, el productor está consultando mucho, hay mucho interés, porque acá nosotros tenemos campos muy grandes, donde este tipo de tecnología realmente viene a aportar una solución importante en el campo argentino”.

Uno de los puntos que más valoran los productores es la flexibilidad operativa que brindan los drones agrícolas, especialmente en condiciones climáticas complejas. “Las ventajas de los drones, tampoco las de los escopos, podés entrar a campos apenas terminó de llover”, expresó el entrevistado.

Además, destacó que el respaldo técnico y el servicio posventa son factores claves para la adopción de estas herramientas en el agro: “El productor apenas compra un drone, necesita estar acompañado, necesita el apoyo nuestro, tanto para hacer los planes de vuelo, como para hacer el mapeo, como también para la provisión de algún repuesto o accesorio que pueda necesitar”.