Según Giacobbe, Milei tiene 51,8% de imagen negativa y el 48% cree que "hace sufrir a la gente sin sentido"

Giacobbe Consultores realizó una encuesta de opinión pública del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025, donde consultó a a 2500 personas sobre diferentes temas, y el resultado muestra fuertes cuestionamientos contra el presidente Javier Milei y su gestión. La primera pregunta indagaba sobre la "imagen" del máximo referente libertario y el resultado arrojó un 51,8% tiene una imagen negativa, 42,4% de positiva, un 3,3% dijo tener "una imagen regular" del líder libertario y el 2,5% restante quedó en la opción "no sabe/no contesta".

Luego se muestran los resultados de otros referentes políticos:

- Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, logró un 39,1% de imagen positiva, 47,5% de imagen negativa, 7,7 de imagen regular, y el 5,7% restante, no lo conoce o no sabe/no contesta.

- La expresidenta Cristina Kirchner consiguió un 31,0% de imagen positiva, 52,1% de imagen negativa, 11,8% de imagen regular, y el 5,1% restante, no la conoce o no sabe/no contesta.

- El expresidente Mauricio Macri en cambio tuvo menos imagen positiva que CFK, obteniendo un 27,7%, en tanto que su imagen negativa fue 49,4% (muy cerca también de la exmandataria), con 15,4% de imagen regular y el 7,5% restante no lo conoce o no sabe/no contesta.

- Finalmente, fue magra la cosecha de adhesiones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con apenas 15,1% de imagen positiva, un 45,6% de imagen negativa, 26,5 de imagen regular y el 12,8% no sabe/no contesta.

Esfuerzo económico

Consultados “sobre el esfuerzo económico que están haciendo", el trabajo instó a los entrevistados a optar entre algunas opciones, preguntando ¿cuál de estas frases se parece más a tu opinión?”:

- "El Gobierno está haciendo sufrir a la gente sin sentido" fue la opción más elegida, con 48% de apoyo.

- La frase siguiente era "el esfuerzo vale la pena, hay que seguir para adelante", y ahí el 38,5% de los consultados dijo estar de acuerdo.

- Finalmente, el 10,6% opinó que "el esfuerzo vale la pena, pero la gente no da más".

"Quemar ahorros", endeudarse o vender pertenencias: las estrategias de las familias para subsistir

En el sondeo de Giacobbe, se preguntó a los entrevistados su opinión sobre "las reformas" que impulsa el gobierno de Milei:

- Reforma Laboral: el 40% está de acuerdo, el 41,5% en contra, el 4,8% no tiene una opinión formada, el 9,5% no tiene información suficiente, y el 4,2% no sabe/no contesta.

- Reforma Tributaria: el 37,7% está de acuerdo, el 25.5% en desacuerdo, el 8,7% no tiene una opinión formada, el 19.6% no tiene información suficiente y el 8.6% no sabe/no contesta.

- Reforma Previsional: el 32,8% está de acuerdo, el 39,8% se opone, el 5,2% no tiene una opinión formada, el 11,7% no tiene información suficiente y el 10,6% no sabe/no contesta.

Consultados por una palabra que defina a Milei: la más elegida fue Genio, seguida por Esperanza, Cipayo, Loco, Corrupto, Honesto, Desquiciado, Libertad, Coraje, Malo, Psicópata, Cruel y muchas más.

Finalmente, frente al pedido de nombrar, con una sola palabra, la emoción que les produce la Argentina, el primer lugar fue equilibrado entre 'Tristeza' y 'Esperanza', mientras más abajo aparecieron Amor, Orgullo, Patriotismo, Angustia y Alegría.

