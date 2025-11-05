Gustavo Valdés lidera el ranking de gobernadores con mejor imagen del país tras el triunfo en las elecciones legislativas

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se posicionó como el mandatario provincial con mejor imagen del país en noviembre de 2025, según la última encuesta realizada por CB Consultora. Este liderazgo se produce luego de haber sido el único gobernador de la alianza Provincias Unidas en obtener un triunfo electoral en las recientes legislativas nacionales.

Valdés encabeza el ranking con un 61,5% de imagen positiva entre sus coprovincianos. La medición, que incluyó entre 643 y 952 casos por provincia, reveló que la buena valoración del correntino supera a sus pares de San Luis y Tucumán.

Gobernadores mejor y peor valorados

Los tres gobernadores con mejor imagen en noviembre de 2025 son:

Gustavo Valdés (Corrientes): 61,5%

Claudio Poggi (San Luis): 60,4%

Osvaldo Jaldo (Tucumán): 59,8%

En el extremo opuesto, los gobernadores peores calificados del mes son: Alberto Weretilneck (Río Negro) con 43,3%; Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con 47,4%; y Ricardo Quintela (La Rioja) con 48,0%.

En cuanto a la variación, el gobernador que más creció fue Gustavo Sáenz (Salta), con un alza de +4,9%, mientras que el que más cayó fue Maximiliano Pullaro (Santa Fe), con una baja de -4,2%.

Intendentes: Tassano en el top 3 nacional

La encuesta de CB Consultora también incluyó la valoración de los jefes comunales, donde el intendente de Corrientes Capital, Eduardo Tassano, se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional.

Los tres intendentes mejor valorados del país en noviembre de 2025 son:

Ulpiano Suárez (Mendoza Capital): 60,8%

Jorge Jofré (Formosa Capital): 60,3%

Eduardo Tassano (Corrientes Capital): 59,2%

Los intendentes con peor imagen en la medición fueron Pablo Grasso (Río Gallegos) con 36,2%; Walter Cortés (Bariloche) con 36,7%; y Armando Molina (La Rioja Capital) con 36,9%.

El jefe comunal que más creció fue Roy Nikisch (Resistencia), con un aumento de +2,9%, mientras que el que más cayó fue Walter Vuoto (Ushuaia), con una disminución de -3,0%.