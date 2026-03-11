El exjefe de gabinete Guillermo Francos habló este miércoles 11 sobre la polémica en torno a Manuel Adorni, quien viajó a Nueva York en el avión presidencial en compañía de su esposa.

"El tema se ha agrandado demasiado, pero yo creo que uno tiene que tomar la respuesta que hizo él y hacer un análisis", dijo Francos en diálogo con A24.

La Casa Rosada blinda a Adorni y busca dejar atrás el escándalo del ARG 01

En la entrevista, el ex jefe de Gabinete dijo que solamente usó una vez el avión presidencial y que sus familiares no lo conocen.

"Yo viajé una vez en el avión presidencial, que fui el día que murió el Papa Francisco, que fuimos al Vaticano. Después hice otro viaje con el Presidente, casualmente a la entrevista con el Papa, pero fuimos en avión de línea en esa ocasión todos", expresó.

Además, la esposa del canciller Pablo Quirno también quedó en el centro de la disputa. La esposa del ministro de Relaciones Exteriores lo había acompañado en su reciente gira a la Conferencia de Seguridad en Munich y a Roma, donde fue recibido por el Papa León XIV, y se creyó que también había sido parte de la comitiva que viajó a Nueva York. Desde Cancillería aclararon que la esposa de Quirno hacía una semana que estaba en los Estados Unidos.

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Manuel Adorni para que se investiguen “los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta”. Además, sostuvo que el presidente Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a su actual jefe de Gabinete.

Maslatón a Adorni: "No se puede ser policía y ladrón al mismo tiempo, tenés que elegir un bando"

"Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta", escribió en sus redes.

Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón anunció en X que presentó un pedido de informes. "Para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses". Además, en una entrevista en Radio Con Vos marcó "la hipocresía del gobierno libertario (...) que se mofaba de actitudes como esta cuando estaban en la oposición y que en cuanto llegaron al gobierno repiten las mismas practicas que tanto criticaban o algunas peores".

Al mismo tiempo, en redes sociales se reflotó un antiguo posteo de Adorni en el que cuestionaba un viaje de Alberto Fernández con una comitiva de 48 personas, que incluía hasta a un asistente de la entonces primera dama, Fabiola Yañez.

El debate se desató exactamente dos semanas después de que el gobierno limitara los traslados por misiones o comisiones al exterior. En esa resolución se impuso un límite máximo de personas por comitiva, se obligó a los funcionarios a llenar nuevos formularios y se definió que las autorizaciones de traslados y las eventuales excepciones tendrían que ser aprobadas por el propio jefe de Gabinete.

