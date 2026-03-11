Manuel Adorni cerró el Argentina Week en Nueva York y respondió a las críticas por el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete Manuel Adorni cerró el evento Argentina Week en Nueva York con un mensaje dirigido a empresarios e inversores internacionales y aprovechó el discurso para responder a las críticas por el viaje de su esposa con la comitiva oficial.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que hubo intentos de deslegitimar la gira del Gobierno. “Intentaron empañar este evento con mentiras, fake news e imágenes trucadas con inteligencia artificial, pero no nos van a correr de nuestro objetivo”, afirmó.

El cierre del encuentro, que reunió a empresarios, ejecutivos y representantes del sector financiero, estuvo centrado en la búsqueda de inversiones para la Argentina y en la defensa de las reformas económicas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La polémica por el viaje de su esposa

Las declaraciones de Adorni se dieron después de que se generara una controversia por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita de la comitiva presidencial a Estados Unidos.

El debate se intensificó cuando se difundió una foto tomada durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens, donde también aparecía la esposa del funcionario.

La imagen reavivó cuestionamientos desde la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen en el avión presidencial ARG-01.

Adorni respondió a esas críticas y aseguró que no hubo irregularidades. Según explicó, su esposa fue invitada de la Presidencia y sus gastos no fueron cubiertos por el Estado. Además, defendió el tamaño de las delegaciones oficiales. “Las comitivas de este Gobierno son las más chicas de la historia”, afirmó.

"Vengo a deslomarme y era mi deseo": Manuel Adorni explicó por qué su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial

Más allá de la polémica, el eje del discurso estuvo puesto en promover oportunidades de inversión en el país. Adorni aseguró que la Argentina atraviesa un proceso de transformación económica y que las reformas impulsadas por el Gobierno abren nuevas oportunidades para el sector privado.

“La Argentina es tierra fértil para invertir. Las oportunidades están sobre la mesa y las reformas están en marcha”, afirmó frente a empresarios y ejecutivos.

El funcionario mencionó especialmente sectores con potencial de crecimiento como energía, minería, agroindustria, servicios financieros, tecnología e industria del conocimiento. Según explicó, esos rubros podrían experimentar una fuerte expansión en los próximos años si se consolidan los cambios estructurales impulsados por el Gobierno.

Expectativas tras el Argentina Week

El evento buscó mostrar a la Argentina como un destino atractivo para el capital internacional después de años de inestabilidad económica. Durante las reuniones con empresarios y representantes del sector financiero, el Gobierno presentó su estrategia para estabilizar la macroeconomía y garantizar reglas de juego más previsibles.

Adorni aseguró que el encuentro generó interés entre inversores y adelantó que la intención oficial es repetir la experiencia en el futuro. “El Argentina Week no es un punto de llegada. Es apenas el comienzo de una etapa en la que queremos abrir definitivamente la Argentina al mundo”, concluyó.

LB/DCQ

