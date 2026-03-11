El presidente Javier Milei llegó en la noche del martes a Santiago junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, con el objetivo de participar este miércoles de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, Estaba planeada también una reunión bilateral previa a la ceremonia de traspaso de mando, pero se canceló a último momento por "temas de agenda".

Milei saludó a José Antonio Kast y a su esposa, María Pía Adriasola, en su llegada a la ceremonia de traspaso en el Congreso Nacional. También se fotografió sonriendo y levantando los pulgares junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y su mujer.

El presidente Milei saluda al presidente de Chile José Antonio Kast y a su esposa, María Pía Adriasolation

El presidente Milei posa con los pulgares hacia arriba junto a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño. Caption

El presidente Gabriel Boric le entrega el mando a José Kast a las 12 en el Congreso Nacional, en Valparaíso. Con este gesto, Chile da un rotundo giro a la derecha: tras cuatro años de un gobierno orientado a la izquierda, con simpatías por los movimientos indigenista y feminista, inviste a un presidente electo que se presenta como ultraconservador y liberal en lo económico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente saliente, Gabriel Boric, junto a su pareja, Paula CarrascoCaption

Kast llega a La Moneda con el 55 por ciento de los votos, lo que lo convierte en el presidente más votado de la historia de Chile. La participación de Milei busca reforzar su excelente vínculo con Kast de cara a una alianza regional de gobiernos de derecha.

Ni outsider ni motosierra: Kast, el ultraconservador que no es Milei y promete orden bajo la sombra de Pinochet

Javier y Karina Milei ya se reunieron una vez con José Kast, el 16 de diciembre, apenas dos días después de que el trasandino fuera electo a través del balotaje. Entre las políticas que esperan consensuar se encuentra una agenda ligada al libre comercio y a políticas de seguridad regional alineadas con la postura de Washington.

José Antonio Kast, nuevo presidente de ChileCaption

Esta vez, el encuentro será breve: los hermanos Milei partirán hacia Buenos Aires a las 15, en un vuelo especial.

Qué mandatarios asisten a la asunción de Kast

Una docena de presidentes participan de la ceremonia, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), Vahagn Khachaturyan (Armenia) y Tamás Sulyok (Hungría).

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su esposa

El presidente de Uruguay, Yamandú Orzi

Además, participa el rey Felipe VI de España (como jefe de Estado), la líder de la oposición venezolana María Corina Machado y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé.

Rey Felipe de España

María Corina Machado, líder de la oposición venezolanaCaption

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió en representación a su vicepresidente, Félix Ulloa, mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue reemplazada por su canciller, Antonio Tajani. En representación de Donald Trump viajó el subsecretario de Estados de los Estados Unidos, Christopher Landau.



El gran ausente es el presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, quien adujo "problemas de agenda", aunque los medios brasileños atribuyen su ausencia en la ceremonia a la presencia de Eduardo y Flavio Bolsonaro, hijos del ex presidente de Brasil hoy convicto.

El presidente más votado de la historia de Chile es hijo de un militante nazi

José Antonio Kast es el menor de 10 hermanos. Su padre, Michael Martin Kast Schindele, nacido en Baviera, fue militante del partido nacional socialista alemán y soldado del ejército nazi. Tras la derrota nazi en la segunda guerra mundial, emigró a Chile en 1950, donde comenzó una carrera como empresario. Cuando el dictador Augusto Pinochet llegó al poder, Michael Kast colaboró con el régimen.

Kast llegó a la presidencia de Chile en su tercer intento. Se había postulado antes como candidato independiente en 2017, cuando logró el 7,9 % de los votos y quedó en cuarto lugar de las preferencias, apoyado por fuerzas cristianas y evangélicas, y luego en 2021, cuando ganó la primera vuelta con el 27,9% de los votos, pero perdió el balotaje a manos de Gabriel Boric.

El conservador vincula directamente el fenómeno migratorio con delitos y crímenes organizados, por lo que declaró que pretende bloquear pasos fronterizos no habilitados con barreras y drones de vigilancia, además de expulsar en masa a extranjeros indocumentados, a quienes invitaron recientemente a costear su propio traslado.

Bajo el lema “La fuerza del cambio”, el programa de Kast prometió elevar el crecimiento económico con una menor participación del Estado, recortar el gasto público y los impuestos corporativos. En los últimos tramos de la campaña electoral guardó silencio sobre los temas más polémicos, como su posición contra el derecho al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción en parejas homosexuales