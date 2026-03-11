Misiones avanza en acuerdos con Lambayeque para promover el camino jesuítico

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se reunió con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los vínculos turísticos y culturales entre la provincia de Misiones y el norte del Perú.

Misiones: Passalacqua promociona en Perú el vuelo Lima-Iguazú

Camino Jesuítico

Durante el encuentro se analizaron oportunidades de cooperación para desarrollar un circuito turístico internacional que articule los atractivos naturales, históricos y religiosos de ambos territorios, informó el Gobierno provincial.

La propuesta apunta a vincular el Camino Jesuítico de Misiones con la denominada “Ruta del Papa León XIV”, un recorrido lanzado en 2025 en Lambayeque que incluye 22 puntos emblemáticos del norte peruano, entre ellos la Catedral de Chiclayo, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Bosque de Pómac y la playa de Pimentel.

Esta iniciativa busca posicionar a la región como un destino internacional de turismo religioso y cultural, promoviendo la integración entre destinos y ampliando las posibilidades de desarrollo económico vinculadas al turismo.

La palabra de Passalacqua

Passalacqua destacó el valor de generar vínculos entre regiones que comparten historia y tradiciones al señalar que estos proyectos trascienden lo estrictamente turístico y se apoyan también en elementos culturales y espirituales.

“El turismo genera divisas, trabajo y oportunidades para nuestra gente. Pero además permite mostrar al mundo lo que somos y lo que tenemos”, señaló el gobernador.

“En un mundo turbulento, con conflictos y tensiones, dos gobernadores están apostando al trabajo conjunto, a la convivencia, a la paz y a la hermandad entre nuestros pueblos”, agregó.

Además subrayó la relevancia de la conectividad aérea entre ambos destinos, especialmente a partir del vuelo directo entre Iguazú y Lima, inaugurado recientemente. que permite acercar los destinos turísticos sin necesidad de pasar por Buenos Aires. “Conectar nuestros destinos es fundamental. Una provincia puede ser muy bella, pero si no acercás a la gente es difícil que la puedan disfrutar”, afirmó.

“Misiones es una provincia particularmente bella por su biodiversidad. Tenemos la mayor reserva continua de selva después de la Amazonía y más del 50 por ciento de la biodiversidad argentina”, explicó.

Participaron del encuentro el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa; el embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo; y otras autoridades gubernamentales de ambos territorios.