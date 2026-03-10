Misiones: Passalacqua promociona en Perú el vuelo Lima-Iguazú

El gobernador Hugo Passalacqua se reunió con el alcalde del distrito limeño de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, durante su agenda oficial en Perú.

El encuentro se realizó en la Municipalidad de Miraflores, que contó también con la presencia del embajador argentino en Perú, Samuel Ortiz Basualdo y el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa.

Vuelo Lima-Iguazú

La visita formó parte de una serie de actividades vinculadas a la promoción del nuevo vuelo que conectará Lima con Puerto Iguazú.

El mandatario provincial explicó en sus redes sociales que se busca potenciar “una conexión directa con el principal hub aéreo de Sudamérica para que cada vez más visitantes conozcan Misiones, además de acuerdos en materia de gastronomía y cultura”.

Además aclaró que se proyecta “que todo Perú —y el mundo— venga a conocer la inmensidad de nuestras Cataratas del Iguazú y la belleza única de la selva misionera”.

“Estoy convencido de que, trabajando de esta manera y en conjunto, podremos fortalecer estos vínculos y generar más oportunidades y más trabajo para nuestra gente”, agregó.

Así expresó su agradecimiento “al alcalde de Miraflores por su hospitalidad y por la excelente predisposición para seguir construyendo esta sociedad para fortalecer el turismo mutuo”.

Cómo sigue

La agenda del gobernador continuará con nuevas actividades de promoción y reuniones con actores del sector turístico, gastronómico y cultural, “con el objetivo de consolidar la nueva ruta aérea y generar más oportunidades de desarrollo y empleo para los misioneros”, indicaron desde la Provincia.