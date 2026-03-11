Esteban Trebucq habló del fenómeno Milei y marcó una diferencia con el antiperonismo tradicional: “No es gorila”

El periodista de La Nación+ Esteban Trebucq analizó el fenómeno político de Javier Milei y buscó diferenciar al actual presidente del antiperonismo tradicional al afirmar que “Milei no es gorila”, en referencia a la identidad política del mandatario y a su relación con sectores del electorado que históricamente se identificaron con el peronismo. A lo largo de una entrevista con María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, sostuvo que el líder libertario no se inscribe en la tradición histórica de rechazo cultural o social al peronismo que caracterizó a parte de la oposición argentina.

Según el periodista, esa diferencia puede ayudar a explicar parte del alcance electoral que Milei logró en territorios donde la oposición no peronista tuvo históricamente dificultades para consolidarse, especialmente en distritos del conurbano bonaerense como La Matanza, uno de los municipios más poblados del país y tradicional bastión del peronismo.

Así, en las elecciones presidenciales de 2023, el candidato de La Libertad Avanza obtuvo resultados competitivos en distintos municipios del Gran Buenos Aires, un fenómeno que analistas políticos vinculan con el voto de sectores jóvenes y trabajadores informales, además del rechazo de parte del electorado a la dirigencia política tradicional.

Trebucq también cuestionó la estrategia política del expresidente Mauricio Macri y consideró que durante su gobierno “se perdió la batalla cultural”. Según su análisis, ese escenario facilitó la aparición de una nueva derecha política.

Para el periodista, el crecimiento del liderazgo de Milei también se explica por una crisis de representación acumulada en las últimas décadas. En su visión, el dirigente libertario logró canalizar el malestar de una parte del electorado con la dirigencia política tradicional, entre la inflación persistente, el estancamiento económico y el deterioro de la confianza.

Críticas a la gestión y transparencia

El debate también incluyó cuestionamientos a aspectos de la actual administración. A lo largo de la conversación se abordó la polémica en torno al vocero presidencial Manuel Adorni y un el viaje a Nueva York que generó debate en redes sociales y en sectores de la oposición. Al referirse a la aparente discrepancia entre sus activos y su nivel de consumo, la periodista O'Donnell señaló: "No sé dónde tiene ahorros para tener ese nivel de vida".

Seguido a eso, Esteban Trebucq amplió la discusión hacia un diagnóstico más general sobre el deterioro de distintas instituciones públicas en la Argentina: “Destruyeron la educación pública, el hospital público, la Justicia, la seguridad”. Lo vinculó con un proceso de deterioro institucional que se fue acumulando en las últimas décadas.

Trebucq recordó que su padre fue docente universitario y utilizó esa experiencia familiar para ilustrar la situación salarial del sector educativo: “Mi viejo murió pobre. Los docentes siempre ganaron miserias en Argentina”.

El vínculo personal con el Presidente y las disculpas a Lali Espósito

En relación con la agresividad discursiva del Gobierno hacia figuras de la cultura, Trebucq marcó una diferencia personal al recordar su propio enfrentamiento con Lali Espósito: “Yo después le pedí disculpas a Lali”, confesó, sugiriendo que el camino del conflicto permanente no siempre es el más acertado.

Milei la apodó "Lali Depósito" por críticas a subsidios culturales

