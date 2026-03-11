Carlos Melconian criticó el plan económico de Milei: “Se necesita plata en la calle"

El economista Carlos Melconian realizó fuertes criticas respecto al rumbo de la economía argentina para este año y lanzó fuertes cuestionamientos al plan del presidente Javier Milei.

Desde San Nicolás, en la segunda jornada de Expoagro, sostuvo que 2026 será un año claramente “recesivo” y advirtió que el poder adquisitivo de los argentinos atraviesa un derrumbe que, según sus cálculos, requeriría una "recomposición salarial de al menos 30% para empezar a mostrar alivio".

Roberto Bacman: “Milei desarrolló un modelo económico que no tiene nada que ver con lo que él dijo en la campaña”

El ex titular del Banco Nación, consideró que, pese a las dificultades, Milei podría llegar competitivo a una eventual reelección en 2027, porque “su mayor activo es que no tiene nadie enfrente” en el escenario político actual.

En ese marco, reclamó definiciones más claras sobre el rumbo económico: “Dejando de lado la fantasía de la dolarización, se necesita plata en la calle, crédito en los bancos”, evaluó Melconian.

Críticas al plan antiinflacionario y al manejo del dólar

Durante su exposición, el economista analizó la dinámica de precios y afirmó que “hace 18 meses que la inflación está en 2,5%” en términos intermensuales, lo que, a su entender, obliga al Gobierno a tomar una decisión sobre la estrategia antiinflacionaria.

“O continúa encaprichado en hablar de ´cero coma algo´, que nadie se lo ha pedido, o toma una decisión de regular la actividad y no llegar al cero coma algo con la paz en el cementerio”, subrayó.

Para Melconian, la Argentina deberá convivir por un tiempo con una inflación de dos dígitos mientras atraviesa un proceso de reacomodamiento.

En ese contexto, se mostró en contra de un esquema de dólar fijo y remarcó que, de sostenerse, el tipo de cambio podría generar problemas: “No me gusta el dólar fijo, porque se va a meter en un quilombo al pedo. Y mucho menos en los próximos tres o cuatro meses”, indicó el economista.

En ese sentido agregó: “El gobierno tiene que entender que es un gobierno de transición y tiene que ir acomodando. No puede reprimir. A alguien se le escapó que lo quieren a $1.350 y eso es un problema”.

Además planteó cuál sería, a su criterio, un valor más adecuado para la divisa. “Aclaro, no estoy proponiendo una devolución, pero si valiera $1.650, estaría mucho más contento y tranquilo”, señaló.

Llegando al final de su exposición, Melconian apuntó directamente al equipo económico que encabeza el ministro Luis Caputo. Señaló que alguien debería hablarle con mayor franqueza al Presidente y definió al elenco que lo rodea como “un equipo de auto castrados que no dicen nada”.

