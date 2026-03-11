El objetivo detrás de Expoagro: “Es entender que no hacen falta ni regímenes especiales, ni subsidios”

La presidente de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, analizó para Canal E el presente legislativo del sector agropecuario, el impacto de la modernización laboral y la necesidad de avanzar en la eliminación de los derechos de exportación para potenciar la producción.

Ángeles Naveyra destacó la relevancia estratégica de la exposición para mostrar la capacidad tecnológica del agro argentino. “Expoagro es hoy, sin duda, la muestra a campo abierto más importante del país”, afirmó.

Qué busca mostrar el agro

En ese sentido, señaló que el evento refleja la evolución del sector en materia de innovación: “Es mostrar la capacidad del agro argentino para invertir, incorporar tecnología y esa famosa generación de valor agregado”.

Naveyra también remarcó el mensaje que el sector productivo busca transmitir a la dirigencia política. “Cuando hay previsibilidad de reglas claras, el sector responde automáticamente, con inversión, producción, empleo”, planteó.

La importancia de sacar los derechos de exportación

Asimismo, hizo hincapié sobre lo que necesita el agro: “Es entender que, si tengo el rumbo claro, si están dadas las reglas de juego, no necesito otra cosa. No hacen falta ni regímenes especiales, ni subsidios. Dejen trabajar al campo”.

La entrevistada explicó que los inversores internacionales siguen de cerca la dinámica legislativa argentina. “Ven un Congreso de la Nación hoy que tiene una composición donde el Gobierno tiene la primera minoría en diputados y eso le permite salir a buscar aliados para leyes y agendas específicas”, expresó.

Según explicó, la seguridad jurídica es un factor determinante para la llegada de inversiones: “El Congreso es lo que les da, de que su inversión va a estar protegida por leyes”.