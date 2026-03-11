El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y analizó el clima de creciente tensión entre el Gobierno y parte del empresariado argentino, en un contexto de conflictos empresariales, caída del consumo y debates sobre el rumbo económico del país.

Roberto Bacman sostuvo que la relación entre el Gobierno y el sector privado atraviesa un momento complejo. “Ha quedado una relación tensa y tirante con ciertas empresas, con otras sigue mejor”, planteó.

Qué busca Javier Milei con el modelo económico

Asimismo, resaltó que el gobierno de Javier Milei avanzó con un esquema económico diferente al planteado durante la campaña electoral: “Milei tiene una decisión, un fuerte modelo económico que ha desarrollado en estos dos años de gestión, un modelo económico que no tiene nada que ver con lo que él dijo en la campaña”.

En ese sentido, Bacman recordó algunas de las propuestas que Javier Milei había planteado antes de asumir. “Milei hablaba de un anarcocapitalismo que iba a incendiar el Banco Central, que iba a dolarizar y que iba a destruir el Estado”, señaló.

El verdadero rumbo del plan económico

Luego, manifestó que el rumbo actual se acerca más a un esquema neoliberal tradicional, aunque con un enfoque particularmente rígido: “Empezó a aplicar un modelo neoliberal clásico, pero muy duro. Yo creo que es muy duro, muy de extrema derecha, muy dogmático con respecto a los principios que él tiene”.

El entrevistado también cuestionó el tono del discurso presidencial hacia quienes piensan distinto. “Teniendo esta mirada dual del mundo. ´Todos los que piensan igual que yo son buenos, son honestos. Y todos los que piensan distinto que yo, son malos, son deshonestos´”, expresó.

A su vez, señaló que la confrontación política se trasladó al vínculo con algunos empresarios, especialmente en casos como el conflicto con la empresa Fate: “Lo que hizo es profundizar el odio en el discurso con respecto ahora a conceptos porque varias cámaras le escribieron”.