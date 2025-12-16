Milei recibió a Kast: promesas de trabajo conjunto y fuerte sintonía

En medio de un fuerte operativo de seguridad, José Antonio Kast, presidente electo de Chile pisó la Casa Rosada después del mediodía para ver cara a cara a Javier Milei. El encuentro duró más de una hora en medio de un clima de euforia entre el dirigente chileno y los funcionarios nacionales, con promesa de trabajo conjunto en temas sensibles.

En las inmediaciones de la sede de gobierno, muchos curiosos se acercaron para observar de cerca al sucesor de Gabriel Boric. Ni bien finalizó el encuentro, Kast se acercó a la reja y saludó a varios de los presentes. Siempre con una sonrisa y buen ánimo aunque un insultó lo descolocó antes de subirse a la camioneta que lo trasladó al hotel en donde se aloja en territorio argentino.

En relación al encuentro, el entorno del libertario cuidó detalles y el Gobierno solo ofreció una versión mediante un comunicado que salió a la luz minutos tras el cónclave. Solo se supo que los principales temas de la conversación giraron en torno a la economía, migración y seguridad, además de elogios mutuos a la visión económica que se puede plasmar en la región y la necesidad de encarar una hoja de ruta.

“La elección de nuestro país como primer destino internacional del Presidente electo de Chile da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”, señaló el oficialismo en torno a la reunión.

A su vez, quedó confirmado que Milei participará de la ceremonia de transmisión del mando presidencial en la República de Chile, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. “Los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a fin de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de nuestros países”, señaló la Casa Rosada con un video en el que se lo ve al Presidente muy efusivo saludando a su futuro par.

Vale destacar que minutos antes de partir hacia la Argentina, Kast habló de la relación que lo une con el economista libertaria. Dijo que “con el presidente Javier Milei nos hemos conocido hace años. Eso va forjando una relación. Tenemos que partir con toda la fuerza teniendo la mayor cantidad de vínculos. Hay mucho que aprender en Argentina de cómo han reducido la inflación y la pobreza extrema. También cómo han combatido el crimen organizado”.