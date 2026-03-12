En “QR!”, Germán Martínez pidió interpelar al jefe de Gabinete: “Hay una crisis de confianza”

En la previa del programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Canal E, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, analizó la situación política del Gobierno nacional y cuestionó el accionar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al considerar que atraviesa una “crisis de confianza” que debería ser abordada por el Congreso.

Consultado sobre la polémica que involucra al funcionario, Martínez sostuvo que el hecho no debería minimizarse y advirtió sobre un cambio en la postura oficial. “Lo que hizo, a mi criterio, es grave. La gravedad está en la pérdida de confianza hacia el jefe de Gabinete”, afirmó el legislador durante el diálogo con Caruso.

El diputado recordó que el rol del jefe de Gabinete fue incorporado a la Constitución tras la reforma de 1994 como un nexo permanente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Por ese motivo, explicó que su responsabilidad institucional es particularmente relevante. “El artículo 101 lo obliga a ir todos los meses al Congreso, alternando entre Diputados y el Senado, para rendir cuentas de la administración general del país”, detalló.

En ese sentido, Martínez consideró que la herramienta institucional para resolver una crisis de confianza es la interpelación parlamentaria. “La forma de resolver una situación así es el proceso de interpelación e incluso el análisis de una moción de censura”, sostuvo.

Durante la conversación también se refirió a la participación del presidente Javier Milei en un evento en Nueva York, donde cuestionó a quienes defienden la industria nacional. Para el legislador, ese planteo desconoce el rol del sector en la economía argentina. “Cuando el Presidente dice que defender la industria nacional es de chorros está desconociendo uno de los motores de la actividad económica del país”, afirmó.

Martínez subrayó que la industria forma parte central del entramado productivo argentino y advirtió que muchas ciudades dependen directamente de su actividad. “La Argentina es en gran medida lo que es porque tuvo un proceso de industrialización que otros países de América Latina no lograron desarrollar”, agregó.

El diputado también interpretó que las críticas del Gobierno hacia ciertos empresarios forman parte de una estrategia política más amplia. “Hay un intento de disciplinamiento de determinados sectores empresarios, especialmente de la industria, que es una piedra en el zapato de este modelo económico”, aseguró.

Según explicó, el rumbo económico actual impulsa una mayor “primarización” de la economía y pone en riesgo cadenas productivas que generan empleo y valor agregado en el país.

Finalmente, Martínez se refirió a la situación económica y afirmó que el clima actual presenta similitudes con la etapa final del modelo económico de la década del noventa. “Veo una mezcla de profunda recesión económica y un parate de la actividad que es más fuerte de lo que muestran los números”, señaló.

En ese marco, aseguró que existe un creciente malestar en sectores industriales del interior del país y en pequeñas y medianas empresas. “Todos los días uno se entera de negocios que están cerrando”, advirtió.

Además, indicó que incluso el trabajo en plataformas digitales —que creció en los últimos años— empieza a mostrar signos de deterioro por la caída del consumo. “Hay sobreoferta de trabajadores y menos demanda. Eso refleja que la economía está frenada”, concluyó.

